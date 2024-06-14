融入在地特色 國健署全台推延緩長者失能方案

如何減緩長者失能、保障晚年的生活品質，已成為重要議題。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣將邁入超高齡化社會，老人健康備受關注，如何減緩長者失能、保障晚年的生活品質，已成為重要議題，國民健康署與地方政府合作，2024年在全台推出38個全新的預防及延緩失能方案，搭配地方特色與當地長者需求，吸引更多高齡者願意參與，加上過去已推行的方案，總計已有273個方案可供選擇。

國健署指出，身體老化所造成的身心功能衰退無法避免，且無法通過單一疾病或症狀的治療來解除，如何幫助長者，避免行動能力下降、營養不良、認知功能衰退、視力與聽力退化、憂鬱等情況，已是國際主流趨勢。

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對於台灣目前長者的健康促進服務，國健署指出，截至112年底為止，統計約有33萬名長者於社區據點參加方案課程，並接受長者健康整合式功能評估（ICOPE）功能評估，尤其長者在接受方案介入後，功能異常項目數量比率下降，健康長者比例增加4.3%。

國健署指出，相關方案除著重在長者個別功能面向、預防及延緩失能之外，也依據各地方長者健康問題進行補強，如彰化縣、桃園市及高雄市更加強調長者的肌力及平衡的強化，台南市及屏東縣則是專注於提升長者的飲食品質和營養促進等。

此外，國健署表示，多個地方政府也將在地特色融入方案中，提高長者的參與共鳴，如台北市納入睡眠議題、桃園市納入客家文化、嘉義縣加入特產竹杖，推廣竹仗健走，台東縣則納入原住民長者設計的體適能課程等，透過長輩熟悉的在地特色，在課程中提供新知與社交互動機會。

國健署說明，去年已完成研發的38個預防及延緩失能照護服務新方案，今年38個新方案已上路實行，累計至今年，已有273個各具特色的方案，社區據點或長者如有預防延緩失能方案選用的相關問題，可洽詢各地方政府協助。

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