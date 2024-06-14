健康網》燒到40°C腦袋會壞掉？ 醫揭小兒發燒7大迷思

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫表示，發燒是疾病的症狀表現之一，真正影響腦部的是腦部嚴重感染病症；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近病毒好多，不管是新冠、流感、一般感冒等，都會遇到發燒。對此，彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文整理出7大發燒迷思，表示發燒可提升免疫系統的效能、加強對於疾病的抵抗力；另外，41°C以下的發燒不會對患者腦部，或其它器官造成直接傷害，而大家常說的「發燒會把腦子燒壞」，但事實上，發燒只是這些疾病的症狀表現之一，真正影響腦部的是腦部嚴重感染病症。

1.體溫高到幾度以上才算發燒？

黃士倫指出，發燒的定義為身體內部的中心體溫≥38°C，介於37.5°C與38°C之間的體溫可能正常也可能是低度發燒，必須參考前後測量的體溫與其它症狀判斷是否有發燒現象。

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2.人為什麼會發燒？

黃士倫說明，人體腦部下視丘的地方有個體溫調節中樞，在這裡會設定一個體溫定位點，平時不生病的時候體溫都設在37°C左右。人體因感染各種疾病，出現發炎反應時，發炎反應所製造的一些小分子會作用在體溫調節中樞，而使體溫的定位點上升，於是人體會進行很多生理反應而使體溫上升。

黃士倫進一步說，有另一種情形是身體並沒有發炎、體溫定位點也沒有上升，但因為身體熱量太多來不及散熱而使體溫上升，這種情形稱為體溫過高，例如在炎熱的環境下穿太多衣服、把嬰兒包得太緊、運動、洗三溫暖、中暑等。

黃士倫指出，人體因感染各種疾病，出現發炎反應時，發炎反應所製造的一些小分子會作用在體溫調節中樞，而使體溫的定位點上升；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

3.小孩發燒時為什麼會手腳冰冷？

黃士倫表示，發炎反應導致腦部下視丘體溫定位點上升時，腦部所認定的正常體溫會超過38°C。如果當時體溫並未達到設定的標準，患者會覺得冷，而且可能不自主地出現肌肉顫抖以增加熱量，並讓四肢血管收縮以減少熱量喪失，所以會出現手腳冰冷現象。

4.發燒對人體有沒有什麼好處？

黃士倫解釋，很多研究顯示，適度發燒可提升免疫系統的效能，也有研究顯示退燒藥會壓抑免疫反應，所以在動物實驗中用大量退燒藥，反而會增加敗血症的死亡率。人類發燒時，算是一種保護性的本能反應，目的在加強對於疾病的抵抗力。

5.發燒對人體有沒有什麼壞處？

黃士倫強調，發燒時需產生多餘的熱量，所以會增加氧氣消耗量、二氧化碳製造量與心臟輸出量，這些對於健康兒童的影響很有限，但患有嚴重心臟病、嚴重貧血、慢性肺病、糖尿病與先天代謝異常的兒童，則可能無法承受這些多餘的負擔。此外，有些兒童因為體質因素，在6個月至6歲間可能因為發燒而導致熱性痙攣。

6.發燒會不會把腦子燒壞？

黃士倫表示，41°C以下的發燒不會對患者腦部或其他器官造成直接傷害，極度高燒有時會使意識出現程度不等的異常。一般口語傳說發燒把小孩腦子燒壞的事例，都是因為那些小孩罹患了腦炎、腦膜炎等疾病，發燒只是這些疾病的症狀表現之一，真正影響腦部的是腦部嚴重感染病症。

黃士倫表示，如果發燒不退，必須持續就醫尋找有無其他特殊病因，而非怪罪開的退燒藥無效；圖為情境照。（圖取自freepik）

7.吃退燒藥無效就怪藥品？

黃士倫指出，一些民眾認為吃退燒藥以後如果又燒起來，就表示醫師開的藥沒有效，所以會去找其他醫師，造成醫療的浪費。事實上，發燒是生病之後產生的現象之一，很多疾病都會引起發燒，當小孩發燒時應帶給醫師診察，以找出發燒的病因並加以治療。

黃士倫說，各種退燒藥的效果都只能維持幾個小時，其使用目的在帶給小病童短暫的舒適，如果疾病的過程還沒結束，退燒以後又燒起來是很常見的事情。常見的呼吸道或腸胃道病毒感染大多沒有特效藥，其中有些病毒感染可能持續發燒達一週或甚至更久。發燒是疾病過程變化的一項重要指標，一味的盲目退燒反會造成假象，而可能引起誤判。如果發燒不退，必須持續就醫尋找有無其他特殊病因，而非怪罪開的退燒藥無效。

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