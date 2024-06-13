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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠進流行期 蘇一峰談可能原因

2024/06/13 17:57

近期不少人咳個沒完，做了快篩才驚覺自己感染新冠肺炎。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少人因確診新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）而發生嚴重咳嗽與發燒等症狀。胸腔科醫師蘇一峰認為，新冠疫情會變得嚴峻，與口罩令取消脫不了關係。

疾管署在近日記者會上說明新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情現狀，同時提到新冠已進入流行期。疾管署統計，上週新增328例新冠肺炎本土確定病例（併發症）及20例死亡，疾管署評估已進入流行期，短期將持續上升，直到八、九月趨緩。目前本土與境外變異株分布仍以JN.1為多，但近期出現緩降趨勢，KP.2及KP.3占比則略升。

蘇一峰在臉書說明，台灣其實現在疫情大流行，有很大的原因是因為取消口罩禁令，大家也都與病毒共存了。同時，日本發生A型鏈球菌（俗稱噬肉菌、食人菌）大流行，目前也是認為跟防疫口罩減少使用有關。最後蘇一峰提醒體弱年長者、慢性病病人，還是建議把口罩戴好。

疾管署過去因應新冠疫情，原本規定進入醫療（事）機構（例如醫院、診所）、老人福利機構應佩戴口罩，但該規定從5月19日走入歷史，改為「建議」配戴口罩。不過疾管署提醒，若民眾有疑似／感染呼吸道傳染病，如流感、新冠肺炎，或出現發燒、呼吸道症狀，如流鼻水、咳嗽或打噴嚏時，非必要請避免進入醫療照護機構；如有必要進入，於有症狀期間及症狀緩解後5日內，應佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

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