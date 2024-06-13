百萬男求助偽藥卻無法「硬」景？ 醫：6成恐衍生心血管疾病

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，據義大利研究發現，高達6成勃起功能障礙患者於確診3年內會發生心血管疾病。（台灣男性學暨性醫學醫學會提供）

〔記者羅國嘉／台北報導〕6月14日是「親吻情人節」，情侶能大膽索吻表達愛意，然而，隨著氣氛更加火熱、伴侶期待進一步發展時，在台灣卻有超過百萬男性深受不舉困擾，反讓愛成為了負擔。台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，根據義大利研究發現，高達6成勃起功能障礙患者於確診3年內會發生心血管疾病，此外，隨年紀增長，也可能伴隨攝護腺肥大一起影響生活品質。

蔡維恭指出，勃起功能障礙一直是「男」言之隱，除了影響性福，更與心血管疾病、攝護腺肥大等慢性病風險因子相關，常被視為男性全身健康的前哨站。然而，男性普遍礙於面子不敢求醫，多上網求助偽藥卻造成反效果，現已有相當多元的治療選擇，可透過藥物穩定控制找回更自然更自發的性生活，因此鼓勵若有類似情況，應積極求醫，才能正確揮別不舉。

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40歲以上每3位就有1位不舉

蔡維恭表示，根據台灣性功能障礙諮詢暨訓練委員會統計，台灣40歲以上男性3成以上有勃起功能障礙問題，多數男性面對性行為常感到心有餘而力不足，卻找理由搪塞，歸咎於年齡、壓力大或短期失常，以合理化自身的不舉情況，導致台灣勃起功能障礙就診率低，僅一成男性尋求專業諮詢。

蔡維恭分享，「曾遇過自認健康、無慢性病史的患者，一開始疑似不舉而來求診，檢查後竟發現，嚴重血脂代謝異常，血糖值更高達300以上，幸好及早發現，才能及時避免健康危機！」因此，男性應將勃起功能障礙視為檢測全身健康的重要指標，及早監控預防慢性病發生。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，勃起功能屬於處方藥，法規明確禁止在網路販售和廣告。（台灣男性學暨性醫學醫學會提供）

每年緝獲偽藥以壯陽藥為大宗

根據財政部關務署統計，台灣每年緝獲仿冒及未經食藥署核准藥品逾5萬件，其中近6成為偽藥，以壯陽藥、減肥藥為大宗。許多男性礙於面子，認為求醫等同於否定雄風，傾向從網路購買藥物。然而，蔡維恭強調，「勃起功能障礙藥物屬於處方藥，法規明確禁止在網路上販售和廣告，因此任何在網路上銷售的壯陽藥品皆屬偽藥！」更呼籲，應諮詢專業醫師進行正規治療，才最能確保用藥安全和治療效果。

每日服用低劑量擺脫「藥效不及時」限制

蔡維恭表示，市面上已有多款經核准的第一線口服藥物，效果顯著且安全，可分為臨時服用和每日服用。臨時服用型藥物多在有性行為需求前使用，但如果性生活契機常常突然出現，難以事先安排或預測，或是年齡較大的患者藥物吸收速度較慢，可能需要數個小時才好不容易見效，伴侶卻早已失去了性致、沈沈睡去。

蔡維恭提醒，男性若期望「自然」掌握性生活步調，現亦有每日服用較低劑量的藥物，可維持體內一定的作用濃度， 減少因藥效無法及時發揮的壓力，讓性生活更加隨心所欲，還可同時改善攝護腺肥大相關的下泌尿道症狀，可謂一舉兩得！若有疑似不舉問題，切勿求助網路上任何宣稱壯陽效果的藥品及補品，而是應積極尋求專業泌尿科醫師的幫助，才能在多元治療選擇中找到最適合的方式。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭。（台灣男性學暨性醫學醫學會提供）

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