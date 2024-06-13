健康網》剛吃飽又想吃？ 中醫點假性飢餓4現象 5招擺脫

中醫師表示，若出現餐後想吃甜食、飯後仍感不滿足想繼續進食、經常感到疲勞、經常想吃油炸食物和含糖飲料等4種情況，小心可能是假性飢餓現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃飯後很快又餓這是怎麼回事呢？軒林中醫診所中醫師在臉書發文指出，若出現餐後想吃甜食、飯後仍感不滿足想繼續進食、經常感到疲勞、經常想吃油炸食物和含糖飲料等4種情況，小心可能是假性飢餓現象。想遠離這問題，建議飲食要均衡、保持充足睡眠、增加水分攝取量、選擇低GI食物，以及慢慢進食至少20分鐘。

●飲食要均衡：避免過鹹、過甜。因為高鹽飲食會消耗過多能量，讓人特別渴望高油食物，長期下來會攝入多餘熱量，並促使身體分泌更多飢餓激素。

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●保持充足睡眠：短時間睡眠會增加食慾，因為睡眠不足會減少飽食激素的分泌，長期如此易使食慾增加，產生虛假飢餓感。若常感疲勞，注意可能多攝入熱量。

●增加水分攝取量：水分攝取不足時，大腦會發出「需要食物」的訊號，增加飢餓感。

●慢慢進食至少20分鐘：飽食感需要20分鐘傳遞至大腦，進食過快易攝入過量食物。

●選擇低GI食物：如全穀類、根莖類、水果、蔬菜和低脂蛋白質，這些食物消化較慢，血糖上升也較穩定，有助於增加飽足感。

中醫師提醒，千萬別碰GI值越高的食物，如蛋糕、餅乾、零食、含糖飲料、油炸食品等，血糖上升速度越快，飽足感維持時間較短。但要注意，低GI食物並不代表無限食用，攝取過多仍可能導致體重增加。

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