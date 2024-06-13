牙痛要人命！顯微鏡搭配超音波 提升根管治療成功率

苗栗市大千醫院牙醫師施慰健指出，牙髓組織生病若未接受治療，嚴重可能導致蜂窩性組織炎或骨髓炎。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「牙痛不是病，痛起來要人命！」不少牙痛病人曾經歷根管治療失敗，或是因牙齒問題導致無法順利接受根管治療，讓牙痛問題反覆發生、無法解決。苗栗市大千綜合醫院牙醫師施慰健表示，由於根管治療的操作範圍小且光線較不充足，導致治療效果有限，因此建議可接受運用牙科專用顯微鏡搭配專用超音波的「顯微根管治療」，來幫助提升治療的成功率。

私立大千醫院牙科部醫師施慰健說，一名王姓男子過去曾在其他診所完成根管治療，但仍會有牙齒咬痛、悶痛、牙齦長膿包的情形，經檢查發現是之前的根管治療不週全，引起感染問題，造成牙根周圍骨質發炎缺損。

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另一位曾小姐，因上顎第二大臼齒蛀牙已深至牙髓神經，且臼齒位於牙弓較後方又排列不正，再加上牙根及根管狹長、細小且彎曲，還有張口受限的問題，因此增加根管治療的困難度。而兩人經顯微根管治療，並定期回診追蹤至牙根周圍骨質恢復健康後，再製作假牙保護，讓他們順利找回牙齒的健康。

施慰健指出，若牙髓組織生病而未即時接受根管治療，或已治療的根管遭受細菌再度感染，都可能導致疼痛、牙齦化膿腫脹、牙根周圍骨質發炎缺損等問題，嚴重可能導致蜂窩性組織炎、骨髓炎，甚至危及生命安全。惟根管治療常面臨像肉眼不易觀察到的位置、遺漏隱藏的根管、清潔及充填方面的不足等問題，導致根管治療失敗。

施慰健表示，不同於傳統根管治療，顯微根管治療運用牙科專用顯微鏡所提供的照明及放大功能，再搭配專用超音波等特殊器械，可解決傳統治療的困難處，並增進清潔根管的效率，保留更多的齒質，也是能盡量保留自然牙的一種方式。

施慰健進一步說明，當病人有下列狀況時，會建議採用顯微根管治療，包含經根管治療後症狀持續存在、額外根管、堵塞根管、斷離器械留滯於根管內、穿孔、牙髓病手術、特殊形態根管（如：帶狀根管、側支根管、根管岔分、過度彎曲等）、特殊檢查判斷牙齒預後（如：牙齒裂痕、根管穿孔、牙根斷裂等），以及根尖開口未閉合牙齒。

目前，顯微根管治療可大幅提高困難病例治療的成功率與品質，但不在健保給付的項目中，因此建議民眾可與醫師討論評估後，再決定是否要選擇自費顯微根管治療，來提高治療的成功率。

顯微根管治療運用牙科專用顯微鏡搭配專用超音波，可提高牙齒治療的成功率。（大千醫院提供）

當出現牙齒問題時，及早接受醫師診治，並使用適合的治療方式，才能擺脫牙痛之苦。（大千醫院提供）

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