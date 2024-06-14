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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》精蟲活動力一個月增40％ 中醫：7方法改善其品質

2024/06/14 21:30

醫師呼籲，每一次的進步都沒有想像中簡單，不是一味補腎就可以解決精蟲問題，但還是要盡全力往前走；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名調理一個月精蟲活動力的個案，前往麗馨中醫診所回診，經主治醫師廖芳儀檢查發現，病患精蟲活動力變好了，從30%提升到70%，且不正常的精子型態也有改善，所以此次試管療程成功發育的囊胚，也從三個月前的0個，到現在的2個。

廖芳儀在臉書專頁「廖芳儀中西醫師-食養。醫方。五感療癒」發文分享，7個改善精蟲品質的好方法，早睡早起，保持良好睡眠質量；建議有氧運動；吃原型食物：補充蛋白質、鋅等；紓壓補充營養：可補充鋅每日15mg、維他命A、C、E、Q10等抗氧化劑、精胺酸；穿寬鬆褲子，不要長期待在高溫環境；戒煙戒酒

中醫按4症狀判斷精蟲品質不佳

氣虛：疲倦、力不從心的感覺，要加強有氧運動。

腎虛：典型的性功能衰退、年紀大，加強補腎，可多吃含鋅食物。

肝鬱：壓力大、鬱悶，極需疏肝解鬱。

濕熱：比預期多見，長期吃冰飲冷、腸胃疾病、過敏的人蠻多，建議戒酒、增加運動、少喝冷飲。

廖芳儀提到，自己覺得患者改善的幅度不夠大，卻被病患安慰「一直往好的趨勢前進就覺得很棒了」。她呼籲，每一次的進步都沒有想像中簡單，不是一味補腎就可以解決精蟲問題，但還是要盡全力往前走。生小孩是夫妻同心的事，要相互扶持、一起努力。

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