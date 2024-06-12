健康網》胎兒「扭腰擺臀」媽媽好擔心？ 醫：顧好自己就夠了

烏恩慈表示，3到4個月的胎兒總喜歡「扭腰擺臀」，做出成人難以想像的姿勢，但不管任何胎位或姿勢，寶寶都會找到自己最舒服的位置，不必過於擔心；示意圖。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕到醫院照超音波，發現寶寶總是喜歡「扭腰擺臀」，做出成人無法想像的姿勢，不禁讓懷孕媽媽擔心胎兒有受傷疑慮。禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，3到4個月的寶寶常發生此情況。不管是頭上腳下、縮在角落，任何胎位或姿勢，寶寶都會找到自己最舒服的位置，從不委屈自己，孕婦只要把自己顧好就夠了。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文指出，看診好像主持節目，總希望聽產婦會心一笑的同時，也吸收到知識。曾有產婦在診間詢問她，胎兒這樣扭腰擺臀，會不會扭到脖子。烏恩慈直言：「胎兒這麼軟Ｑ不會啦！只有孕婦筋很硬一天到晚落枕」。

請繼續往下閱讀...

睡前泡澡、滾筒紓壓 減少失眠機率

烏恩慈指出，受到荷爾蒙影響，孕婦確實會有關節特別鬆、肌肉筋膜異常緊繃的不對稱現象。不只較容易閃到腰扭到腳，睡眠常常找不到舒服的角度，睡起來也容易腰痠背痛。因此在肌力訓練之餘，她常鼓勵準媽媽們睡前可以泡澡、使用滾筒，和伴侶聊聊日常小事，讓身心都徹底放鬆，減少失眠機率。

同時身為長青組健力選手的烏恩慈也表示，因為臥推卡關，非常羨慕寶寶靈活的胸椎，輕鬆就可以收緊肩夾。讓她感嘆說道：「或許人在長大的過程中，總是要失去一些什麼吧」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法