健康網》全身痛無解？ 恐是自律神經失調 醫教4招戰勝

醫師舉例，豆製品、香蕉，可補充鈣、鎂，進而幫助神經放鬆。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經常睡不好、反覆腹瀉、莫名頭痛、全身疲倦，卻找不到問題？小心自律神經失調！小宙初日診所減重專科暨神內專科醫師吳榛槿提到，自律神經是由交感神經和副交感神經組成，正常情況下，2者是會互相調節，但若是受到壓力、生活作息顛倒、荷爾蒙失調等影響，就可能出現自律神經失調，建議規律運動；每天練習10-15分鐘的腹式呼吸；控制日常飲食，像是吃豆製品、香蕉，幫助神經放鬆；以及規律作息，戰勝自律神經失調問題。

正常下 交感神經、副交感神經互相調節

何謂自律神經？吳榛槿在臉書專頁與診所專欄說明，其為維持生命基本機能的神經系統，遍布全身，掌管血液循環、器官運作及荷爾蒙分泌，影響呼吸、心跳、消化、排汗、體溫等日常機能。包括交感神經和副交感神經，前者幫助身體進入備戰狀態，後者讓身體進入休養、放鬆狀態，正常情況下，2者會互相調節，保持平衡。但若長期處於高壓環境下，就可能導致自律神經失調。⠀

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醫師進一步提到，常見的自律神經失調原因，包括：長期處於高壓狀態、生活作息顛倒、荷爾蒙失調等。此外，藥物、疾病、營養素缺乏或體質問題，也可能導致自律神經失調。因此分享4招戰勝自律神經失調，並強調，想改善自律神經失調，要先找到壓力源，並維持規律作息、健康飲食習慣也是關鍵：

●規律運動：運動能促進大腦分泌多巴胺和血清素，提升幸福感和專注力。每天散步、快走、慢跑、瑜伽等，每次10-15分鐘，都能為身體帶來好處。

●腹式呼吸：通過腹式呼吸激活副交感神經，達到放鬆效果，建議每天練習10-15分鐘，隨時隨地都可進行。

●控制日常飲食：吃天然原型食物，如豆製品、奶製品和香蕉，補充鈣、鎂，幫助神經放鬆，而維生素B群、魚油和GABA也有助於減壓。另外，也應控制鹽分攝取及確保充足飲水量，穩定血壓，減少自主神經的壓力。

●規律作息：每天保持7-8小時的睡眠，避免熬夜，有助於調節自律神經、荷爾蒙和平衡免疫系統，減少身體發炎、免疫問題、癌症發生風險。

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