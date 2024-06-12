健康網》白內障嚴重恐變黑 醫：延誤治療手術更困難

因生活型態改變，白內障發生年齡有下修趨勢。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白內障向來是年長者的視力最大殺手。眼科醫師、珍世明眼科診所院長王孟祺說明，許多過熟的白內障可能嚴重到變成黑色，同時提醒，拖延治療將增加治療難度與風險。

王孟祺於粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」發文說明，「白內障」名字有個白字，但是許多過熟的白內障顏色卻不是白色的，有可能嚴重到光線都無法穿透，形成一塊黑色的堅硬晶核。

請繼續往下閱讀...

王孟祺分享一個最近碰到的案例：雖然年紀沒有很大，但是卻非常嚴重，顯然白內障已形成很長一段時間。有可能因為原本就是高度近視患者，年紀輕時就已有了早發性白內障，卻一直不敢處理，才會導致這樣嚴重的狀況。雖然雙眼都順利處理完畢，得到很好的結果，但是處理時間幾乎是其它例行白內障手術的三倍，所花費的超音波能量也高達五倍至十倍，術後恢復的時間相對也較為冗長。

王孟祺表示，因為現今的白內障超音波化手術要在眼球內將晶核粉碎後再取出，在眼球內要將堅硬如花崗石的晶核粉碎，風險著實是非常高的。也因為光線無法穿透，手術前也沒辦法詳細檢查到水晶體後面眼球結構的真實狀況，手術後到底視力能恢復到什麼程度都是無法事先粗估判斷的，手術中如果遇到令人驚訝的突發狀況也就不足為奇了。

王孟祺建議，身體的毛病拖延的越久在處理上一定是越加困難，風險也越大。現今的白內障超音波乳化手術合併飛秒雷射是相當安全的手術方式，千萬不要諱疾忌醫，不但增加手術的困難度，也長期因為失去視力而損失了良好的生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法