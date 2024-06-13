健康網》向黃麴毒素說NO！ 農業部教「這樣挑」花生

農業部分享，落花生受遺傳、栽培環境影響，品種不同差異很大，市面上主要為台南選9號、台南14號2種品種；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕該怎麼挑選、保存花生，避開黃麴毒素的危害？農業部表示，新鮮花生仁需挑選種子飽滿、種皮顏色為粉紅肉色或淡褐色者；而選購加工產品時，則留意保存期限，如開封或品嚐時有明顯油臭味，屬放置太久，應避免食用。在保存上，短時間未能即時食用，應密封後保存於冷藏；若長時間存放則應置於冷凍，同時，也建議購買花生產品時，優先選購國產花生或具品牌花生加工產品。

農業部在臉書發文分享，落花生受遺傳、栽培環境影響，品種不同差異很大，目前主要為台南選9號、台南14號2種品種，前者果殼光滑、剝實率高、種子小粒，千粒重約400-450克，產地多集中在彰化地區及其他縣市零星種植，具有焙炒風味香而細緻，且產品以帶殼焙炒為主；後者則是果殼紋路明顯、種子大粒，因此千粒重約680-800克，全台各地廣泛種植，因此為目前主要種植品種，落花生相關食品加工業最主要的原料來源。

請繼續往下閱讀...

農業部表示，目前國產花生主要為台南選9號、台南14號2種品種。（圖取自農業部臉書專頁）

花生有油臭味 應避免食用

該如何挑選落花生？農業部提及，在選擇新鮮花生仁時，需挑選種子飽滿、種皮顏色為粉紅肉色或淡褐色產品；選購加工產品時，則應注意是否超過保存期限，優質產品要有花生特有之香味，如開封或品嚐時有明顯油臭味，屬放置太久，油脂氧化，應避免食用。

至於許多人擔心花生容易產生黃麴毒素問題；對此，農業部說明，黃麴毒素主要產生來源為高溫、高濕環境下儲運的花生原料，導致黃麴菌滋生，而產生黃麴毒素。目前國產花生自脫殼後的原料，都已建立完整冷鏈冷藏制度，且加工過程黃麴毒素皆有完整把關。衛福部歷年抽查資料也顯示，不合格案件來源多屬進口加工產品，建議購買花生產品時，可優先選購國產花生或具品牌花生加工產品。

該如何保存花生？農業部提醒，若為短時間未能即時食用，應密封後置於冰箱冷藏；若打算長時間存放者，則建議置於冰箱冷凍庫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法