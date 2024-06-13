健康網》外食族必收早餐3攻略！ 國健署：別吃火腿 改選它們

國健署建議，漢堡配料建議改選里肌豬排、燻雞等，並選擇含較多蔬菜的品項，不僅能減少攝取加⼯食品，還能增加膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一日之計在於晨，早餐吃得好，能量充足開啟新的一天！不過，早餐店品項多，該怎麼搭配才健康？國健署在粉專「食在好健康」提醒，早餐店餐點中許多是油炸、高糖及加工食品，長期吃恐造成身體負擔，因此提供3技巧，包括：選擇原型食物，減少加工食品；少醬汁、少勾芡；以及選擇無糖飲品，例如漢堡、蛋餅中常加火腿等加工製品，建議改選里肌豬排、燻雞或荷包蛋作為搭配，吃出健康又均衡的一餐！

●選擇原型食物，減少加工食品：漢堡、蛋餅等配料通常都有火腿、雞塊或雞柳條等加工製品，建議改選里肌豬排、燻雞或荷包蛋當作配料，並選擇含較多蔬菜的品項，如蔬菜捲餅，或有添加生菜、小黃瓜、番茄的漢堡或吐司，不僅能減少加⼯食品攝取，同時增加膳食纖維。

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●少醬汁少勾芡的餐點：西式早餐的蘑菇或黑胡椒鐵板麵會有醬料包、中式麵線糊有勾芡，吃下這些醬汁、勾芡無形中攝取過多精製澱粉，增加熱量，建議避免有勾芡醬汁的餐點，挑選清爽、少醬料的更健康。

●選擇無糖飲品：飲品可選擇無糖豆漿、無糖茶、無糖鮮奶茶或美式咖啡，避免添加奶精和有額外添加糖的飲品。

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