女打瘦瘦針吐到食道出血 醫揭副作用發生機率

腸泌素被用於血糖控制與減肥等用途，有機率會造成腸胃道副作用。示意圖。（圖取自photoAC）

〔記者林志怡／台北報導〕「瘦瘦針」是一種糖尿病控制用藥，但近期受到許多希望減肥的民眾青睞。有醫師分享患者使用一段時間後，因副作用頻繁嘔吐、造成食道出血的照片。糖尿病學會理事長黃建寧指出，腸泌素藥物本來就有造成腸胃道副作用的風險，若已經嚴重到影響正常生活，務必跟主治醫師討論是否調整治療方案。

腸泌素類藥物是一種糖尿病控制用藥，但因為用於減肥效果顯著，又被稱為「瘦瘦針」；醫師姜冠宇近期分享一位需要控制血糖、因此嘗試使用腸泌素的患者，該位女性個案施打2、3次後，嚴重併發嘔吐且持續長達一個月，甚至因此吐到胃疝脫、食道裂出血，無法吃東西、脫水，連續就醫都很難改善。

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對於腸泌素藥物的使用，黃建寧指出，腸泌素本身使用後就有發生腸胃道副作用的可能性，最常見的就是噁心、嘔吐，過去文獻顯示，約10%-20%的患者使用後會有嚴重度不一的噁心、嘔吐反應，但要嚴重到食道出血的程度並不多見。

黃建寧說，為避免患者一下子就承受太強的副作用，醫師開藥時，通常會先從低劑量開始，隨著時間拉長，再慢慢調高劑量、一直到最後穩定維持較高的治療劑量，通常患者都還能夠接受，即使一開始有較嚴重的副作用，大約2-3個月後會逐漸緩減。

但黃建寧也強調，每個人的身體情況都不一樣、能忍受的副作用嚴重度也不同，若已經嚴重到會影響正常生活，比如不舒服到無法工作、睡眠品質嚴重下滑等，即使覺得自己還能忍受，也要儘速跟主治醫師反應自己的情況，並討論是否調整治療作法，不是覺得自己還行就沒事。

此外，因為腸泌素用於減肥的效果普遍良好，世界各地不時出現缺藥情況，甚至影響糖尿病患者的使用。黃建寧說，台灣這段時間也是「一陣一陣的缺」，這是全球都有的問題，醫療院所也只有在供貨充足情況下，才會選擇提供給糖尿病適應症外的治療使用，藉此確保糖尿病患者有藥物可用。

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