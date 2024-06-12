上網買藥恐觸法 最重關10年、1億元罰金

網購藥品不僅可能買到假藥，還可能觸犯「藥事法」。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕線上購物成為民眾消費的新常態，不少民眾還會從網購平台購買國外知名藥品，衛福部食品藥物管理署今（12日）提醒，網購藥品不僅可能買到假藥，還可能觸犯「藥事法」，最重可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

食藥署副署長王德原指出，藥品並非一般商品，目前僅核准如綠油精、萬金油、曼秀雷敦等「乙類成藥」可於網路販售，若販售壯陽藥、減肥藥及代購國外藥品等均屬違法行為，消費者不僅可能買到假藥，還可能因此被視為是以個人名義進口藥品，而涉「藥事法」遭法律制裁。

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食藥署藥品組科長鍾綺表示，非法網站常會假借合法藥商或藥局、名人推薦等名義，在網路上販售藥品，由於此類藥品的品質、安全、療效未經確認，民眾可能買到假藥，若服用後發生不良法應，還無法申請藥害救濟，花錢又傷身。

鍾綺說，食藥署已與海關聯手，加強抽查進口快遞郵包，並主動監控網路上的非法賣藥行為，提醒無論消費者是自用還是轉售，未經核准的藥品將一律依法處理，輸入未經核准的藥品最高可處10年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金。

食藥署也在官網「食藥膨風專區」公布境外網站販售不法藥品，提醒民眾注意。年輕藥師協會理事張恩豪說，國內核准且合法製造的藥品，其包裝上會有「藥品許可證字號」，若發現藥品字體模糊、仿單內容不清或印有簡體字時都應提高警覺，如有相關用藥需求，應就醫或至藥局詢問藥事人員，切勿自網路購買來路不明的藥品。

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