健康網》夏天高溫易傷心 必吃6大紅色食物護心又防中風

中醫指出，有研究發現，從番茄籽周圍的黃色膠狀物質，具有抗血小板凝聚的功能，可以有效防止腦血栓的發生。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天來臨，在中醫理論中夏季屬火，加上台灣氣候炎熱，容易耗傷心氣，要特別注意「養心」。合佗中醫診所中醫師表示，除透過中藥、針灸等方式調理，分享6種紅色食物，包括：紅蘋果、紅番薯、山楂、紅豆、紅蘿蔔及番茄。

中醫師在臉書專頁「合佗中醫診所」發文分享，「春養肝，夏護心，秋養肺，冬養腎，四季養脾胃」夏季氣溫高，濕度大，熱擾心神，使心臟煩躁，坐臥不安。

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因此要在夏季養生，重要的關鍵就是養心，中醫表示，在中醫調理上，也能透過中藥、針灸等方式，增強身體免疫力與抗疲勞能力；另外分享6種紅色食物，幫助民眾夏養心、治未病。

●紅蘋果：降低血脂；蘋果中含有多酚類、鉀及維生素E和C等營養成分，可使積蓄體內的脂肪分解，降低血脂保護心腦血管健康。

●紅番薯：預防動脈硬化，富含鉀、B胡蘿蔔素、葉酸、維生素C和維生素B6，有助於預防動脈硬化，保持心血管壁的彈性。

●山楂：降低三酸甘油酯，豐當的有機酸，能降低血清膽固醇及三酸甘油脂，有效防治動脈粥樣硬化。

●紅豆：養心補血；含鐵質，能行氣補血，粗纖維可潤腸通便適，幫助腸胃吸收。

●紅蘿蔔：保持血管暢通；含維生素A，能夠保持血管暢通進而防止中風發生。

●番茄：防止血栓；有研究發現，從番茄籽周圍的黃色膠狀物質，具有抗血小板凝聚的功能，可以有效防止腦血栓的發生。

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