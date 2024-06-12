健康網》疑打「瘦瘦針」暴吐1個月！ 女吐到胃疝脫、食道裂出血

醫師指出，瘦瘦針（GLP-1受體促效劑）作為腸泌素類藥物，主要作用機制為促進胰島素分泌、抑制昇糖素、減緩胃排空，及抑制食慾。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上風靡的「瘦瘦針」（GLP-1受體促效劑）備受關注，有部分名人用它來減重。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇表示，最近遇到一名女性患者，因懷疑使用「瘦瘦針」後出現併發症，導致嚴重的持續性嘔吐，並引發了嚴重的胃疝脫和食道出血，情況極為嚴重。

姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」發文分享個案，該名患者施打兩三次後嚴重併發嘔吐連續一個月；可能第一線還沒有清楚病患用藥時，在制酸劑抗潰瘍治療還可能「更增加」嘔吐的症狀，治療上算是有點棘手。

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如胃鏡圖所示，吐到胃疝脫並且食道裂出血的病人，無法吃東西、脫水，連續就醫都很難改善。（圖取自姜冠宇醫師臉書）

他指出，瘦瘦針（GLP-1受體促效劑）作為腸泌素類藥物，主要作用機制為促進胰島素分泌、抑制昇糖素、減緩胃排空，及抑制食慾。

他提醒，該名病患並不是減重需求，而是真的為了控制血糖，而嘗試採取此腸泌素治療，也沒有過量使用，當然無論是否適合，未來她或許就有陰影，不再採此治療。

他指出，臨床試驗顯示約5%-9.2%的患者會發生噁心和嘔吐，但是數字不會讓人有感覺，過去不同廠牌以及文獻數字也都變來變去。

對於使用「瘦瘦針」的患者，他提醒，應該密切關注自身的身體狀況，並提醒噁心和嘔吐不一定絕對是嚴重的症狀。在治療初期，雖然可能會出現輕微的副作用，但如果持續且加劇，就應該及時停藥並尋求專業幫助。

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