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健康網》長輩咬得動！北農教你做「麻油薑炒川七」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕吃起來有點黏稠、卻又帶有蔬菜清脆口感的川七，其中「麻油炒川七」更是許多人餐廳必點的佳餚。台北農產運銷公司在臉書粉專「臺北農產」分享，川七又稱為洋落葵，與皇宮菜外貌相似，稍微烹調會出現大量的黏液，有助於護腸胃口感軟嫩適合年長者咀嚼食用；並提供5步驟製作麻油薑炒川七。
●製作材料：川七（又名洋落葵）、麻油1匙、薑絲適量、醬油膏1匙、少量枸杞
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●簡單5步驟：先川七洗淨，瀝乾水分備用；熱鍋，倒入麻油煸香薑絲；放入川七，拌炒至葉片軟化油亮；加入醬油和枸杞，繼續翻炒均勻；倒入少許清水，蓋上鍋蓋煮2-3分鐘，讓川七充分吸收；開蓋，再次翻炒至湯汁收乾即可出鍋。
北農表示，喜歡辣味的朋友可以加入少許辣椒，味道更豐富，且烹調時間不需太長，保持川七的脆嫩口感。
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