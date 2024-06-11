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健康網》又濕又熱當心泌尿道出問題 這3種疾病最常見

2024/06/11 21:29

泌尿道結石、尿道炎、膀胱炎是夏天最常見的泌尿道問題，醫師表示，最好的預防方法是多喝水；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的夏天又濕又熱，在這種天氣下泌尿道系統最容易被影響，好幸福泌尿科診所院長戴槐青表示，每到夏天診所總是排滿人，最常見的3種疾病分別為：泌尿道結石、尿道炎、膀胱炎，如果真的出現這些問題，記得趕緊就醫。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文指出，夏季高溫容易流失大量的水分，導致尿液濃縮，進而形成泌尿道結石。泌尿道結石可能會引起腹部疼痛、血尿等症狀。最好的預防方法就是多喝水，稀釋尿液。同時注意飲食均衡，避免攝入過多的鹽分和蛋白質，也有助於降低泌尿結石的機率。

戴槐青說，高溫潮濕的環境容易刺激尿道黏膜，進而導致尿道炎。尿道炎可能會導致頻尿、尿急、尿痛等症狀。為了避免尿道炎，應該注意尿道要保持陰涼通風，避免長時間穿著濕潤的衣物，保持泌尿道清潔，也要少吃刺激性食物。

戴槐青表示，由於夏季出汗量增加，容易使尿液濃縮，進而刺激膀胱黏膜，導致膀胱炎。膀胱炎常表現為頻尿、尿急、尿痛等症狀。為了預防膀胱炎，也是要多喝水，避免尿液過於濃縮，同時保持個人衛生，避免細菌感染。

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