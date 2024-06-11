健康網》少眨眼致乾眼症、角膜炎 眨眼的4幫助

醫師表示，眨眼這個小動作，有保護、清潔、保鮮眼睛，與維持大腦集中的功效；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有算過自己一分鐘眨了幾次眼嗎？是不是在追劇、滑3C產品時，覺得眼睛特別乾澀？胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，一項2022年的報告指出，現代人因為使用3C，眨眼次數少了約2/3，導致乾眼症，角膜炎等，而眨眼這個小動作，有保護、清潔、保鮮眼睛，與維持大腦專注集中的功效。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，科學家發現，一般人每分鐘的眨眼次數，大概在15-20次，即便是清醒時，也有大概有10%的時間是閉著眼睛，這種動作，完全是不自知的自主的神經反射，自發性眨眼往往發生在注意力的斷點，例如閱讀時句子的結尾處，聽演講時，當演講者的暫停語句，及觀看影片時，切換螢幕也會眨眼、閱讀翻頁時，也常在眨眼睛。

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眨眼4幫助

●保護作用：眨眼睛是一個保護盾，協助眼睛抵擋外界塵埃和異物。

●清潔作用：能清除眼球裡的小碎片和脫落細胞，保持眼睛視界清晰。

●保持新鮮：確保眼睛可獲得必需的滋養和新鮮空氣。

●專注集中：像是我們按下大腦的刷新鍵，幫助開始集中精神，重新獲得專注力。就好比在忙碌的工作或學習中，給自己一個小小幾秒的休息，讓思緒更加清晰，注意力更加集中。

用3C減少眨眼原因

黃軒指出，當我們專注於電腦、平板、投影、電視、手機等屏幕設備時，眨眼次數會減少。主要是因為如下：

●太過專注：過度專注於屏幕上內容時，無論是工作還是娛樂，眨眼頻率會自然降低。是因為專注時，大腦會減少發送眨眼信號，以減少視覺信息的中斷。

醫師指出，螢幕通常會放在視野較近距離，增加眼睛的肌肉緊張，導致眨眼次數減少；圖為情境照。（圖取自freepik）

●距離太近：螢幕通常會放在視野較近距離，這樣會使眼睛長時間保持聚焦，增加眼睛的肌肉緊張，導致眨眼次數減少。

●藍光太刺激：螢幕發出的藍光，可能會對眼睛造成一定的刺激，長時間暴露在藍光下的反覆刺激，可能會導致眼睛疲勞，進而影響眨眼的自然頻率。

●視覺負荷大：螢幕上的文字和圖像，需要我們的眼睛進行持續的視覺處理，這種視覺負荷，使眨眼次數降低，因為眨眼會暫時中斷視覺輸入，會影響我們處理訊息。

專家建議增加眨眼方法

專家建議，可以考慮使用防藍光眼鏡，減少藍光對眼睛的影響；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃軒說，以下方法可以幫助保護眼睛健康，減少使用螢幕導致的眼睛問題。別小看了這些眨眼簡單的動作，每一次的眨眼都是在對眼睛說「我在乎你」！

●遵循「20-20-20」原則，每20分鐘看屏幕，就看向20英尺（約610公分）以外的物體20秒。

●設定每1分鐘的計時器，閉上雙眼，再用幾秒在幾個不同方向（上下）眨眼幾下（最多50次）。可以重複這個過程5次。

●考慮使用防藍光眼鏡，減少藍光對眼睛的影響。

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