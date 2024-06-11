健康網》飯後1小時內快潔牙！ 牙醫：吃完酸性食物要喝口水

牙醫師表示，用餐完畢約1小時之內刷牙最適當，趁著聚會快結束的空檔，漱口或刷個牙，安全又合理；情境照。（圖取自freepik）



沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃完東西馬上刷牙，可說是避免蛀牙的不二法門。但到底用餐後多久能刷？牙醫師楊大為解惑，如果出門聚餐，用餐完畢約1小時之內刷牙最適當，趁著聚會快結束的空檔，漱口或刷個牙安全又合理，又能避免聚會中離席尷尬。如果吃的食物很酸，怕短時間傷到牙齒，建議在餐桌上準備開水，簡單喝一口，可避免牙齒因口腔環境太酸受到刺激。

祐民植牙矯正中心院長楊大為在臉書專頁「楊大為醫師就是細節控」發文說明，正常來說，吃完東西後，馬上刷牙可以避免食物發酵產生酸，破壞牙齒造成蛀牙。

請繼續往下閱讀...

但親友相聚，重點就是聯絡感情。如果今天吃飯吃到一半，突然有人舉手說要去刷牙，不免有點「煞風景」，因此，他秉持「順其自然」的精神，認為牙齒並非沒有珐瑯質可以保護，用餐後約莫1小時之內刷牙都算適當。趁著散場前的空檔，去漱口或刷個牙，安全又合理。

楊大為提到，如果吃的食物很酸，怕在短時間就傷到牙齒，建議在餐桌上準備開水，簡單地喝口水，避免口腔內環境太酸，持續刺激牙齒，可行又科學。而有部分人認為：「吃完酸性食物，這時牙齒脆弱，半個小時以後再刷牙比較好」，他倒認為這樣可能太慢，因為傷牙的因素是酸性的食物和環境，而不是刷牙這件事。

楊大為說，該吃就吃，吃完有機會就刷牙，沒機會就漱口，萬一在外用餐實在太忙，那就等到回家晚餐後，再好好刷一刷，中間就多喝開水。

牙醫師楊大為。（楊大為提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法