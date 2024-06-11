桃園警分局警察節活動至下午4點 好禮引民眾搶捐熱血

桃園警分局今（11）日與台灣血液基金會新竹捐血中心，在分局前方舉辦警察節活動，桃園警友辦事處同安站長張長榮捐血資歷已有20年。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局今（11）日與台灣血液基金會新竹捐血中心，在分局前方舉辦警察節活動，號召員警、民眾一起捐熱血，同時結合刑事警察大隊、交通大隊、少年隊、婦幼隊及環保局，宣導治安、交通及聲音照相科技執法，活動到下午4點。

桃園警分局表示，捐血活動結合景福宮、護國宮等團體，提供平安麵、環保便利杯、環保袋、超商禮券等好禮，致贈給捐血民眾，豐富的禮物也讓捐血民眾相當開心，捐血人潮絡繹不絕，桃園市警局副局長陳武康、桃園警分局分局長吳明彥等人，也都挽起袖子響應，希望達到300袋熱血目標。

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吳明彥表示，由於近來台灣鬧血荒，因此趁警察節舉辦捐血活動，希望同仁及民眾踴躍響應，捐血一袋救人一命，轄內景福宮、慈護宮、警雁協會、桃園警友辦事處等公益團體支持，贈送捐血同仁及民眾豐盛的禮物，同時感謝桃園警友辦事處主任杜彥儒、榮譽主任簡寶鋐率領警友團隊，致贈每每位同仁筋膜槍，希望能為辛勞的員警舒壓。

桃園警友辦事處同安站站長張長榮，今天也捐出500C.C.熱血，他說，20年來每年固定捐2次血、各500C.C.，尤其捐血能讓身體更健康，希望民眾踴躍參與捐血。

桃園警分局今（11）日與台灣血液基金會新竹捐血中心，在分局前方舉辦警察節活動，號召員警、民眾一起捐熱血，桃園市警局副局長陳武康挽起袖子響應。（記者鄭淑婷攝）

一年一度的警察節將至，桃園警友辦事處主任杜彥儒、榮譽主任簡寶鋐率領警友團隊，致贈每每位同仁筋膜槍，希望能為辛勞的員警舒壓。（記者鄭淑婷攝）

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