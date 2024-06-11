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中醫大新竹附醫引進3.0T磁振造影儀 精準檢查診斷

2024/06/11 12:14

中醫大新竹附醫引進3.0T磁振造影儀，院長陳自諒（右3）副院長阮春榮（左3）和醫護團隊期許提供病患全方位的保護與護理。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名23歲年輕男性，偶有偏頭痛的問題，但因本身幽閉恐懼症，讓他遲遲未做進一步檢查，經由3.0T磁振造影儀，讓原本需要40分鐘的檢查縮短為20分鐘，順利完成檢查，最後診斷出微小的顱內動脈瘤，讓患者能夠早期發現疾病並接受治療。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，該院引進美國超導磁振造影設備SIGNA™ Architect 3.0T，可為臨床診斷帶來更精準的影像解析能力，幫助患者早期發現疾病並診斷，提升影像品質和疾病檢出準確度，且快速成像速度縮短患者的檢查時間，舒適的設計讓病患有安全感，提供全方位的保護與護理。

中醫大新竹附醫副院長阮春榮表示，不少患者因為幽閉恐懼，對MRI檢查深具恐懼。3.0T磁振造影儀舒適安全的設計，基於技術的革命性魔毯線圈，具有重量較輕且柔軟可塑性高的特色，提供給受檢者更舒適的掃描體驗，減輕幽閉恐懼症狀。MAGiC技術提升了成像效率，較以往縮短受檢者30~50%的檢查時間，提高醫院診斷病患的效率。

醫學影像科主任劉昌憲指出，對醫師來說，3.0T磁振造影儀的影像品質，提供多種臨床對比度調節選項，增強微小病灶的檢出率，並且相對於1.5T MRI只需施打一半劑量的對比劑，就能得到顯影效果。尤其在早期腦中風的偵測更為靈敏，顱內動脈瘤診斷更為優勢，設備性能提高磁場穩定性和資料傳輸效率，成為醫師助手，在速度、精準度和舒適度更精準。

中醫大新竹附醫引進3.0T磁振造影儀，可幫助醫師精準檢查及診斷，讓患者能夠早期發現疾病並接受治療。（記者廖雪茹攝）

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