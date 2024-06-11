常見食品添加劑 恐與糖尿病風險增加有關

法國初步研究指出，用於冰淇淋等食品常見的乳化劑，恐與罹患第二型糖尿病風險增加有關（圖取自Pixabay）

〔記者陳成良／綜合報導〕你可能在冰（霜）淇淋、巧克力和麵包中都吃過「乳化劑」，但它可能與糖尿病風險增加有關。一項由法國研究人員進行的最新研究，發表在《刺胳針糖尿病與內分泌學》（The Lancet Diabetes & Endocrinology）期刊上，揭示了某些食品乳化劑與罹患第二型糖尿病風險增加之間的關聯，引起了學界和社會的廣泛關注。

乳化劑是食品添加劑中使用最廣泛的物質之一，它們被用於改善食品的外觀、口感、質地以及延長保存期限。常見的乳化劑包括脂肪酸單甘油酯和二甘油酯、卡拉膠、改性澱粉、卵磷脂、磷酸鹽、纖維素、膠和果膠等。這些添加劑通常被認為是安全的，但近年來，一些研究開始質疑它們的安全性。

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《科學日報》（SciTechDaily）9日報導，這項由法國研究人員進行的研究，是全球首次針對乳化劑與第二型糖尿病風險之間關係的大規模研究。研究人員分析了10萬4139名法國成年人（平均年齡43歲，79%為女性）的數據，這些數據來自2009年至2023年的法國NutriNet-Santé前瞻性大規模網路研究。研究人員透過追蹤這些受試者長達14年，並分析他們所食用的食品，確認他們長期暴露在哪些乳化劑中，以及暴露的程度。

研究結果令人擔憂，發現長期暴露於某些特定乳化劑與罹患第二型糖尿病的風險增加有關。這些乳化劑包括：

●卡拉膠（總卡拉膠和E407）：每增加100毫克/天，糖尿病

●磷酸三鉀（E340）：每增加500毫克/天，糖尿病風險增加15%

●脂肪酸單甘油酯和二甘油酯的單乙酰酒石酸酯和二乙酰酒石酸酯（E472e）：每增加100毫克/天，糖尿病風險增加4%

●檸檬酸鈉（E331）：每增加500毫克/天，糖尿病風險增加4%

●瓜爾膠（E412）：每增加500毫克/天，糖尿病風險增加11%

●阿拉伯膠（E414）：每增加1000毫克/天，糖尿病風險增加3%

●黃原膠（E415）：每增加500毫克/天，糖尿病風險增加8%

不過研究團隊強調，這項研究只是初步探索，需要更多研究來建立因果關係。他們也指出，研究中存在一些局限性，例如樣本中女性比例較高，受試者受教育程度普遍較高，以及他們的生活習慣可能比一般人群更健康。因此，將結論推廣到整個法國人口需要謹慎。

儘管存在一些局限性，這項研究的樣本量很大，研究人員也考慮了許多可能導致混淆偏差的因素。他們還使用了獨特的、詳細的食品添加劑暴露數據，甚至包括受試者所食用工業產品的品牌名稱。此外，研究結果在各種敏感性分析中保持一致，這加強了結果的可靠性。劑使用的規範的辯論的關鍵要素，以加強地保護消費者。」

研究團隊下一步將會研究特定血液指標和腸道菌群與這些添加劑的攝入之間的關聯，以更深入了解其背後的機制。他們還將研究添加劑混合物的健康影響及其潛在的「混合效應」。此外，他們將與毒理學家合作，在體外和體內實驗中測試這些暴露的影響，以收集更多證據，支持因果關係。

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