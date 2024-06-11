9旬嬤罹直腸癌 腹腔鏡手術切除擺脫罹癌陰霾

劉佑碩（中）為患者進行大腸直腸癌手術。（情鏡畫面非當事人，彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕98歲的黃阿嬤，3年前發現罹患第2期直腸癌，雖然阿嬤年紀老邁但身體仍然健壯，經彰化基督教醫療團隊進行腹腔鏡直腸低前位切除手術，術後恢復良好，經多年追蹤仍健康自在；彰基大腸直腸外科主治醫師劉佑碩表示，高齡大腸直腸癌患者，仍有機會手術治療後恢復良好生活，鼓勵民眾充分跟醫療團隊討論後作決定。

彰化二林的黃阿嬤，2021年時曾因為排便出血與解便困難而就醫，經大腸鏡檢查發現4.5公分腫瘤，確診罹患第2期直腸癌，雖然阿嬤當時已經95歲，但阿嬤除了輕度貧血外無其它疾病；黃阿嬤後來接受腹腔鏡直腸低前位切除手術，術後恢復良好，並於第7天出院；如今3年過去阿嬤健康如昔，平日生活作息皆不須靠他人協助。

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劉佑碩指出，高齡的大腸直腸癌患者，往往伴隨著高血壓、糖尿病、心臟病等多重共病症。況且，癌症本身往往就會造成貧血、營養不良等，這些都是增加高齡患者手術風險的因素，高齡手術確實是挑戰。

他說，許多高齡長者在罹患癌症後，傾向於不接受積極治療，尤其是手術治療。但是沒有遠端轉移的大腸直腸癌，仍有透過手術治癒的可能，且若放任腫瘤生長、不去積極治療，之後會面臨出血、破裂、阻塞、轉移等風險，屆時萬不得已接受緊急手術，則風險會更高。因此，他提醒高齡患者及家屬，發現罹患大腸直腸癌後的最佳醫療策略，是在身體狀況允許下，接受手術前優化，最後接受手術治療。

所謂的手術前優化是指，高齡患者常常伴隨著貧血、營養不良，以及多重共病症，故在手術前4至6周，可以採取營養師協助飲食衛教、改善營養狀態；復健科醫師安排心肺功能復健與物理治療訓練、改善體能狀態；由於吸菸會影響傷口癒合及心肺功能，故吸菸患者需在手術前戒菸，必要時轉至戒菸門診；麻醉科醫師進行麻醉風險評估；控制其他身體疾病，必要時轉介至其他次專科。

黃阿嬤2021年因排便出血與解便困難而就醫，經大腸鏡檢查後發現4.5公分腫瘤。（彰基提供）

劉佑碩表示，高齡大腸直腸癌患者，仍有機會手術治療後恢復良好生活。（彰基提供）

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