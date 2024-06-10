健康網》寶寶離乳不挑食 醫推BLW好處多

BLW（ 寶寶主導式離乳法）從寶寶6個月大就可以開始訓練用手抓食固體食物，即使2-3歲小孩也適用；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶開始吃副食品是家長耐心的大考驗，辛苦製備食物後，寶寶卻不肯張嘴、挑食、吃飯吃很久卻不吞下去等，「硬餵」則會使吃飯變得更困難，兒童牙醫師侯政廷以過來人經驗，建議家長採取BLW（寶寶主導式離乳法）做法，也就是在寶寶有主動抓取能力時，就讓寶寶自己抓食固體食物，取代傳統的湯匙餵食法。

寶寶主導式離乳法 6個月起即可實施

「侯侯醫師」侯政廷指出，BLW的英文全名為baby led weaning，譯為「寶寶主導式離乳法」，在嬰幼兒有主動抓取能力時，約出生6個月即可開始實施。與傳統給副食品的觀念不同，BLW 是訓練寶寶「自己主動吃固體食物」，而非被湯匙餵予泥狀食物。

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BLW具4特色 訓練手腦協調及咀嚼能力

相較於傳統用湯匙餵食的方法，BLW有幾個特色：1.讓孩子主動抓取食物；2.不剪碎食物；3.進食與結束都由孩子自己決定；4.鼓勵吃原型食物；這個方法可以訓練嬰兒的口腔肌肉功能，促進大腦發育、手腦協調性、感覺統合、促進牙齒正常發育。

BLW的特色是讓孩子主動抓取食物、鼓勵吃原型食物、不剪碎食物，進食與結束都由孩子自己決定；示意圖。（圖擷取自photoAC）

侯侯醫師推廣8年 BLW優點一次看

侯政廷推廣BLW已有8年的時間，他自己也將BLW實施在兩個兒子身上。為什麼會推行BLW呢？他表示，執業 10 年來，看到許多孩童有蛀牙與牙齒長歪等問題。而口腔問題也牽扯到身體其他器官的健康，探究根本，發現這些竟然是從寶寶的「飲食問題」開始延伸的。

「侯侯醫師」侯政廷（右）推廣BLW已有8年的時間，他自己也將BLW實施在兩個兒子身上。（新手父母出版提供）

侯政廷說，BLW具有以下優點：

●提早訓練寶寶的飲食自主性，不會被大人強迫餵食。

●容易維持健康體重，減少過度肥胖的機率。

●執行 BLW 的寶寶，在很早的時期就大量地接觸不同大小、顏色、質地、氣味的食物（如整片蔬菜、整顆蘋果、完整的塊狀肉……），和湯匙餵食的孩子只能看到眼前只有糊糊的一碗粥或泥，自然也無法辨認每種食物的氣味、質地及顏色，BLW的寶寶在大腦認知上的刺激自然更多，也降低未來挑食問題。

●執行 BLW 的寶寶，每次在進食時都需要自主用手指、手掌抓起食物，同時送進嘴裡咀嚼吞嚥。隨著每餐每餐的更替，寶寶會抓進不同質地、形狀的食物，這對於寶寶的手部觸覺及肌肉刺激、口腔咽喉肌肉的活化，以及腦部認知處理的發育，都有很大的助益，所以能強化寶寶手腦協調運作、增進感覺統合發展。

●長期執行BLW 的寶寶，因為食用固態食物居多，所以口腔的咀嚼刺激也較多，能強健顎骨、牙齒、顱顏骨發展。還能讓呼吸道發育良好、間接遠離過敏。

侯侯醫師指出，長期執行BLW的寶寶，因為食用固態食物居多，所以口腔的咀嚼刺激也較多，能強健顎骨、牙齒、顱顏骨發展。還能讓呼吸道發育良好、間接遠離過敏；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

侯政廷也指出，小孩體弱多病其實和「口呼吸」有很大的關係，舉凡鼻過敏、鼻塞、扁桃體腫大、氣喘、過動、腸胃道吸收欠佳、齲齒率提升、顎骨發育狹窄、引發牙齒凌亂、睡眠呼吸中止症、打呼、磨牙，這些都可能為口呼吸所引起。當咀嚼刺激減少，使口呼吸比率上升，口呼吸又與鼻過敏是一體兩面，所以當孩子的孩童的「咀嚼」能力提升時，健康與身心發展自然也獲得提升。

當初侯政廷會實施BLW也是因為大兒子小湯圓反覆生病而開始，一開始也不是很順利，但施行第10天時，小湯圓開始自主進食後，吃飯變得超輕鬆，為了幫助想要實施的家長也能享有BLW的好處，及處理遇到的難題，寫成《吃飯超輕鬆，一起BLW吧！》一書，讓家長能陪孩子好好吃飯，降低孩子未來口腔敏感、挑食的問題。

侯政廷醫師希望藉由親身經驗分享，鼓勵家有嬰幼兒者都能一起執行BLW，讓吃飯更輕鬆。（新手父母出版提供）

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