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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》粽子太多吃不完 變身營養均衡的粽子便當這樣做

2024/06/09 19:41

國健署建議，補足葷粽所缺的蔬菜與水果類，就能變成營養均衡的粽子便當。（資料照，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節買了太多粽子，不管是應景吃下肚或放在冷凍庫，等著之後再吃，該怎麼吃能比較健康呢？國健署表示，葷粽最主要缺了蔬菜與水果類，補足它們，再適量增加全榖雜糧和豆魚蛋肉類的量，就能變身成營養均衡的粽子便當。

國健署在臉書專頁「食在好健康」發文指出，葷粽裡包的食材通常有糯米（全穀雜糧類）、蛋黃、滷豬肉塊（豆魚蛋肉類）、香菇（蔬菜類）、花生（堅果種子類），再用竹葉蒸煮至熟，聞了都食慾大開。

肉粽蔬菜便當

●大顆肉粽：1顆。

●燙青菜：與肉粽份量相同或更多（菜比水果多一點）。

●小番茄：約一拳頭大小的量（每餐水果拳頭大）。

●小方豆乾：補足一掌心的量（豆魚蛋肉一掌心）。

國健署建議，小顆肉粽可以再增加地瓜或南瓜，補足全榖雜糧類的量；因為肉粽本身烹調用油多，蔬菜可以使用清燙、清炒方式，減少用油；可另準備鳳梨、奇異果、香蕉等微酸且富含酵素的水果，不僅清爽也可以幫助消化。

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