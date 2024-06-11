健康網》無麩質、吸油量低！ 農糧署獨特「米蛋餅」這樣做

蛋餅可說是國民美食之一，農糧署表示，用米穀粉做蛋餅，吸油量低，並且沒有麩質，能減少過敏情形發生；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐想吃古早味蛋餅，用「米」竟然也能做？農糧署分享，米穀粉具有吸油量低的特性，且無麩質，能減少過敏情形發生。非常適合用於中西式糕餅麵食。做成蛋餅口感厚實Q軟，加上喜歡的辣醬或醬油膏，米香十足、風味獨特。

農糧署於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享米香蛋餅作法：先準備米穀粉80g、地瓜粉30g、水150g、鹽適量、蛋1顆、蔥花適量，接著依循下列步驟：

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1️、攪拌均勻，米穀粉、地瓜粉及鹽加水拌勻

2️、撒上蔥花，加油熱鍋倒入米糊，撒蔥花等米糊成形。

3️、打入雞蛋，米糊成形打入雞蛋，兩面煎熟。

4️、煎至酥脆，依口感調整酥脆度，即完成。

真的「粉」好用 糕餅麵食都與它有關

農糧署說明，米穀粉簡單來說就是「用米磨製的粉」，傳統米製中式點心通常使用在來米粉及糯米粉，前者黏度較低，口感較不Ｑ彈，常見代表食物有蘿蔔糕、碗糕、米粉、米苔目、粄條；後者具有黏性及彈性，常見代表食物則有發糕、米果、米蛋糕、烘焙料理（可替代麵粉）。米穀粉甚至可用在濃湯勾芡或裹粉油炸，可說是家中廚房常備聖品之一。

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