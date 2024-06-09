張學友染RSV》長者確診近1/4出現急性心衰竭

研究發現，超過50歲以上、平均73歲，約一半有心血管疾病的族群得了RSV，總體23%有心血管事件，大部分為急性心衰竭。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現年62歲的「歌神」張學友原定7日在台北舉辦演唱會，但在演出前卻突傳因喉嚨痛無法正常發聲，就醫確診呼吸道融合病毒（RSV），宣布暫停演出。醫師姜冠宇分享，《JAMA》今年4月份的的研究有提到，一群超過50歲以上、平均73歲，約一半有心血管疾病的族群得了RSV，總體23%有心血管事件，大部分為急性心衰竭，相當於近1/4的比例有事。

姜冠宇在臉書專頁「姜冠宇醫師」發文表示，以張學友的年紀來看，感染RSV所要承擔的風險與小孩不太一樣，並非超過60歲就會變回小孩。長者又有心血管疾病背景的族群發生率為33%，而無心血管疾病背景的族群卻有心血管事件的發生率為9%，與沒有發生急性不良心血管事件的患者相比，發生不良心血管事件的患者入住加護病房的風險高約一半，院內死亡風險增加一倍。

請繼續往下閱讀...

姜冠宇說，《JAMA》的這篇研究著重於長者嚴重併發症的部分，讓大家知道RSV在老年人中的感染率約為3-7%，提醒呼吸道疾病，有些都會像流感增加，使我們的心血管死亡。

衛福部在網頁提到，呼吸道融合病毒的病程進展相當快速，只需2-3天，便可能從發燒的症狀發展為嚴重的呼吸窘迫，進而演變成肺炎或支氣管炎，且目前並沒有治療的藥物。

姜冠宇表示，對於RSV疫苗的研發，目前看起來輝瑞的Abrysvo、荷商葛蘭素史克藥廠的Arexvy、莫德納的mRNA-1345，大都能降低至少8成以上的風險，若未來引進，會對大家都有幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法