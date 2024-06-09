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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

4旬女煮菜只因少1動作「肺部都白掉」 功能剩40％已不可逆

2024/06/09 17:08

一名40歲女子經常感覺喘，認為是太胖所致，直到某次不舒服被送到急診，檢查發現肺功能竟只剩40％、肺兩邊都有點白掉；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些危險因子常暗藏在日常生活中！一名40歲女子經常感覺喘，一直認為是體態較豐腴所致，直到某次不舒服被送到急診，經檢查發現，肺兩邊都有點白掉，且肺功能竟只剩下40％。進一步詢問得知，女子不管工作或煮菜，都沒有戴口罩習慣，長久下來易導致肺部纖維化，而這種損傷是不可逆的。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅於臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享，該名患者，常會覺得喘、不舒服，因為體型比較豐腴的關係，她一直認為是體重過重造成的。直到某次不適被送往急診，當下為她進行檢查時，發現其肺部兩邊都有點白掉，而體重過重與肺白掉毫無關係。

經詳細詢問才得知，原來病人在家具加工廠上班，回家後還會煮菜，但無論是工作還是煮菜，皆沒有戴口罩的習慣。而且她不只肺白掉，肺功能也只剩40％，是正常人的一半，而且這種損傷是不可逆的。

陳榮堅提醒，隨著空氣污染日益嚴重，環境污染與廚房的油煙都是罹患肺癌的危險因子，因此在有需要的環境下，適度的使用口罩是保護健康的一個基本方法。另外，正常的肺臟是柔軟且富有彈性的，而且有肺泡來交換氣體。一旦肺纖維化就會導致肺部組織變硬，影響氣體交換功能，肺纖維化的病人，一旦過了臨界點就會變得非常容易喘，而且肺纖維化是不可逆的。

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