新竹縣篩檢發現：6.2％老人 營養不良高風險

新竹縣政府衛生局表示，營養不良可以造成身體衰弱、失能、甚至肌少症而發生跌倒事件。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府衛生局最近篩檢近600名年過65歲的長輩是否有營養不良的問題，結果發現有6.2%具有高風險，比全國平均值高。因此最近透過新竹縣社區營養推廣中心，指導長輩飲食4原則，讓自己不致因營養不良而衰弱、或發生肌少症，重新吃出健康，遠離跌倒甚至骨折的風險。

縣府衛生局長殷東成說，「肌少症」就是持續且全身普遍的骨骼肌重量和功能減少，伴隨可能造成失能、生活品質下降，甚至是生活無法自理、死亡風險增加，老人家容易發生，主要就是牙口不好、食慾不振所致的營養不良所致。

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預防營養不良的4大進食原則就是：飲食要攝取足夠熱量，也就是均衡飲食吃足6大類食物；補充優質蛋白、多曬太陽、以及補足維生素D。

為了了解新竹縣長者營養不良的風險狀況，該局最近舉辦「健康自己做主 營養篩檢動起來」活動，有近600名來自縣內文化健康站、長青食堂、社區照顧關懷據點、綠色照顧站等的長者參加篩檢，結果有36人有營養不良的高風險、比率是6.2%，略高於全國平均值。

殷東成說，新竹縣高風險營養不良問題大都是蛋白質攝取不足，新竹縣社區營養推廣中心對此製作有「營養肌力小卡」來提醒長輩，每餐至少要有1個掌心大小的豆、魚、肉類食物，每天早晚還要補充1到2杯的牛奶。

他們也做有「迷你營養評估量表」，調查的問題有：

1、過去3個月內有無因食慾不振、消化問題、咀嚼或吞嚥困難而減少食量？

2、過去3個月體重下降的情況？

3、活動能力。

4、過去3個月內有沒有受到心理創傷或患上急性疾病？

5、精神心理問題。

6、身體質量指數（BMI）等。每題不同答案有不同計分，自評營養篩檢分數小於11分，就可能有營養不良的風險。

他建議鄉親在家用手機幫長輩掃描這個「迷你營養評估量表」的QR Code，由長輩自行或家人幫忙評估，如果發現有營養不良的狀況，可以諮詢新竹縣社區營養推廣中心，由專業營養師出動指導老人家如何重新吃出健康。

新竹縣政府衛生局最近篩檢近600名年過65歲的長輩是否有營養不良的問題，結果發現有6.2%具有高風險，比全國平均值高。（取自竹縣府官網）

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