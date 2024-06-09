竹縣與元培科大長者健康防跌風險調查：過半長者骨質疏鬆

私立元培科大學生，針對新竹縣65歲以上的長者，執行縣府衛生局所託的健康、防跌風險評估調查。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府打造高齡友善城市，跟元培醫事科技大學合作，一起針對縣內65歲以上的長者進行身體組成測量（InBody）、體適能檢測以及跌倒風險評估問卷，調查結果將作為後續規劃推動長者相關訓練的參考。

縣府衛生局表示，該局這次首次委託元培科大推動高齡友善城市及社區委託專業服務案，計畫主持人就是該校校長王綮慷，由學校老師帶領高齡福祉事業管理學士學位學程的大二、大三學生，今年上半年分別在竹北市十興社區發展協會、新仁醫院醫事C據點以及寶山新城社區發展協會3處銀髮健身俱樂部執行，並有新竹縣好厝邊全人關懷協會協助長者供評估。

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經過5場、122人次的調查，發現58.2%的長者有下肢肌力不足問題，57.1%的長者有骨質疏鬆狀況，另有27.7%的長輩出現骨質減少；而長者們各自對預防跌倒的知識認知程度也不同。衛生局後續會安排執行相關介入計畫，幫助社區長者提升健康。

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