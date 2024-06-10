健康網》端午連假胖一圈？ 營養師推1日1200大卡減肥餐妙招

營養師劉怡里表示，想避免端午連假後變胖，可多吃蛋白質，降低飽和脂肪酸的攝取，並搭配蔬菜，幫助輕鬆減重；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午連假除了吃粽子應景，不少人也會與親友聚餐，一不小心沒節制，容易過完連假就胖一圈。對此，營養師劉怡里在臉書粉專「劉怡里 營養師」發文分享1日1200大卡減肥餐，並提醒，節慶後的減重除飲食控制，運動應維持150分鐘有氧，加入肌耐力訓練會更好，且把握每日睡足6-8小時，減少體內飢餓素的分泌。

減重食譜4大重點

●蛋白質：一天中盡量有1-2餐選擇白肉、豆類或是蛋類，紅肉以瘦肉為主，降低飽和脂肪酸的攝取。

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●蔬菜：以綠色為主，另外一道可以是水溶性膳食纖維高的藻類或是秋葵，穩定血糖並且降低膽固醇。

●水分：每天盡量以開水補充水分，無糖綠茶也是減重不錯的選擇。

●定時定量：控制份量和進食的規律時間，有助於減重，不要吃宵夜，這樣減重比較容易成功。

至於1日1200大卡減肥餐怎麼吃？劉怡里表示，早餐可選吐司夾蛋（不抹美乃滋）、240cc低脂牛奶，早點心則可選水果100g；中餐吃半碗白飯、炒綠色蔬菜1道、涼拌海帶絲1道、煎魚1條、滷豆腐1塊；下午茶選低脂優格210g、水果50g；晚餐則可選小陽春麵1碗（不喝湯）、清燙蔬菜1道、滷海帶1道、嘴邊肉1道。

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