健康網》香囊避邪驅瘟、醒竅好處多！ 中醫：2族群不宜配戴

澄觀中醫診所中醫師陳梓頤表示，由於香囊配方當中具有強烈香氣的中藥材，不建議2歲以下孩童、孕婦配戴；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（10日）就是端午節，除划龍舟、吃粽子應景，不少人也會自製香囊。澄觀中醫診所中醫師陳梓頤表示，在悶熱潮濕的端午期間，配戴以艾草等製成的香囊，不但有利避邪驅瘟，艾草的香氣也有助醒竅、緩解濕熱引起的頭昏腦脹，抗菌殺蟲的揮發油成分也能免於被蚊蟲叮咬。不過需注意，由於香囊配方當中具有強烈香氣的中藥材，不建議2歲以下孩童、孕婦配戴。

陳梓頤在官網發文指出，農曆五月氣候開始轉為濕熱，高溫潮溼的環境不僅滋養萬物，也會讓昆蟲、病菌們活躍起來，濕熱環境的不適加上蚊蟲病菌的侵擾，容易使人感到相當的不安寧，有句俗諺便說道「端午節，天氣熱，五毒醒，不安寧。」也因此古人想出在這個季節避邪除毒的方法，例如懸掛艾草、菖蒲，以及喝菖蒲酒，配戴雄黃、香草製成的香囊等。

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艾草具有抗菌的作用

陳梓頤表示，香囊當中最主要的成分艾草，早在先秦的詩經中便常見到艾草的身影，紀錄南北風俗的《荊楚歲時記》中更有人們在端午這天採摘艾草懸於門戶上，以辟邪氣；以五綵絲繫於臂上，辟兵厭鬼，且能令人不染瘟疫的紀錄。

陳梓頤進一步說，香囊在《本草備要》中也紀載，其具有純陽之性，能驅除陰寒濕邪、殺蛇治癬。於現代研究也發現，艾草提取出來的艾草精油，含有蒿酮、大根老鸛草烯、冰片等成分，這些成分不僅是艾草香氣的來源，也具有抗菌的作用。

香囊8配方功效公開

陳梓頤分享如何輕鬆自製香囊，配方包括艾葉5g、丁香3g、藿香3g、石菖蒲3g、薄荷3g、紫蘇3g、白芷、佛手等。將上述8種配方研磨或用剪刀剪成碎末後裝入茶包袋中即可，可佩戴在身上或懸掛在室內，如此便可助通竅醒腦、避邪驅瘟等效果。

●艾葉：溫中、逐冷、除濕，含有蒿酮、大根老鸛草烯、冰片等有助抗菌。

●丁香：散寒溫陽，丁香酚有助抗菌。

●藿香：芳香化濁、解暑氣，廣藿香醇為藿香的香氣來源，有助殺菌、抗炎。

●石菖蒲：開竅醒神、化濕濁、醒脾胃、辟穢，細辛腦可用於毒殺埃及斑蚊幼蟲。

●薄荷：散風熱、芳香辟穢，可用於夏日暑濕引起的腹脹吐瀉。其中的揮發油含有薄荷酮、薄荷醇、胡椒酮等，有助抗菌、防蚊蟲。

●紫蘇：醒脾止嘔、解傷風頭痛，紫蘇常與藿香、薄荷同用於夏日暑濕引起的頭昏、腹脹、嘔吐、腹瀉。紫蘇芳的紫蘇醛、紫蘇酮有助抗菌。

●白芷：散風除濕、芳香通竅。白芷強烈芳香氣味來自於欖香烯、α-蒎烯、香檜烯等分子，這些分子有助宣通開竅外、避穢、驅趕蚊蟲。

●佛手：佛手具有芸香科植物典型的酸甜香氣，有助疏理肝氣、行氣化痰。芸香科植物因為果皮富含檸檬烯，常用於防治一般蚊蟲、家蠅等。

澄觀中醫診所中醫師陳梓頤分享如何輕鬆自製香囊，配方包括艾葉、丁香、藿香、石菖蒲、薄荷、紫蘇、白芷、佛手等。（圖取自臻觀中醫診所官網）

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