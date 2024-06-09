談癌色變 醫師李耀泰：這幾種維他命防癌最有效

郭綜合醫院婦產科醫師李耀泰指據研究，維他命A、C、D、E有抗癌功效。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕人人談癌色變，多年來癌症高居國人死亡率第1名，治療漫長且艱辛，而預防是最好的方法。台南郭綜合醫院婦產部主任李耀泰醫師指癌症成因是多方面的，基因是無法改變；其他則可以避免，如空氣污染、抽菸（含二手煙）、檳榔等，或打疫苗（如人類乳突病毒）、均衡營養攝取維他命（如維他命A、C、D、E等），尤其維他命與癌症防治相關研究報告甚多，結論很有效。

李耀泰表示，維他命A、C、D、E都具有免疫調節功能，為抗氧化物，能清除身體的自由基和反應性氧化物，減少慢性發炎、感染、血管新生、腫瘤細胞的增殖和轉移，誘導腫瘤細胞自然凋亡，對乳癌、肝癌、肺癌、胃癌、食道癌、子宮頸癌、淋巴癌、膀胱癌、腎癌、前列腺癌、腦癌等都有防治效用，有1篇報告指每天口服200毫克維他命E，可降低乳癌60％死亡率和16％復發率。

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且維他命A、C、D、E在化學治療或放射線治療期間能同時使用，並可減少許多副作用（如疲倦、失眠、不適等）、改善睡眠、促進精神健康。許多化學或放射線治療失敗乃是腫瘤中的幹細胞（stem cells）不易死亡，而高劑量注射維他命可以消滅幹細胞，提高治癒率。

李耀泰說，維他命A常存在於紅蘿蔔、菠菜、木瓜、南瓜、芒果等蔬果中；維他命C常存在於柳橙、草莓、奇異果中；維他命E常存在於堅果、種子和植物油中；維他命D則存在於多油脂魚類或藉由曬太陽獲得。

李耀泰根據研究認為，如果食用含這些維他命的食物，可降低30％~50％的全部癌症發生率，如再加上適當運動和維持良好體重，有充足日曬，可減少更多罹癌風險，值得重視。而若食物中維他命攝取不足，也可補充維他命藥物，效果是一樣的。

郭綜合醫院婦產科醫師李耀泰指若從食物攝取維他命A、C、D、E不足，可從維他命藥物補充。（郭綜合醫院提供）

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