研究：司美格魯肽 可能降低心臟病發作風險

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕司美格魯肽（semaglutide）和替爾泊肽（tirzepatide）都屬於GLP-1受體促效劑類藥物，它們已成為現代減肥治療領域最受關注的藥物之一。英國1項研究發現，即使人們在服用司美格魯肽期間體重減輕很少或沒有減輕，該藥物也可能降低心臟病發作和其他嚴重心臟事件的風險。此研究發表在《刺胳針》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，英國倫敦大學學院的研究團隊，分析1萬7604名45歲及以上超重且患有心血管疾病的成年人的數據。參與者被隨機分配接受每週1次的司美格魯肽或安慰劑注射。

研究團隊發現，無論參與者在研究開始時的體重如何，心臟病發作風險降低的程度都相似。BMI為27的輕度超重者，其心臟獲益與肥胖且BMI遠高於此的人群相當。

心臟保護作用似乎與受試者在治療的前4個半月內減重多少基本無關。但研究團隊確實發現，腰圍減小與心血管結果改善之間存在關聯。腹部脂肪的減少可解釋司美格魯肽2年後對心臟保護作用的約三分之一。

研究主要作者、倫敦大學學院心血管科學研究所的迪恩菲爾德（John Deanfield）教授表示，腹部脂肪對心血管健康的危害比總體重更大，因此腰圍減小與心血管獲益之間存在聯繫並不令人驚訝。但這仍然無法解釋司美格魯肽對心臟益處的三分之二。

迪恩菲爾德說「這些發現重新定義了我們對這種藥物作用機制的認知。它被貼上減肥藥的標籤，但它對心臟的益處與減掉的體重並沒有直接關係。事實上，它是1種直接影響心臟病和其他老年疾病的藥物。」

值得注意的是，雖然分析重點是司美格魯肽，但研究團隊認為此發現可能與其他作用於GLP-1的減肥藥物有關。研究人員指出，GLP-1藥物可以透過改善血管內壁功能、降低發炎、幫助調節血壓和降低血脂水平（血液中的膽固醇和其他脂肪水平）來支持心血管健康。

