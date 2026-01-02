健康網》腎友年節喝酒不踩雷 醫揭5大保腎之道

腎友能喝酒嗎？專家提揭5大保腎策略，其中一項就是別空腹喝酒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節腳步近了，公司尾牙或親友團聚機會變多，這可能讓腎友有喝酒的機會。洪永祥診所院長洪永祥指出，腎臟病患最好滴酒不沾，如果不得已得喝酒，他提出腎友「聰明喝酒」的5大保腎策略，優先選擇紅酒、喝一口酒必配3口白開水、選擇超級安全下酒菜、不要空腹喝酒、慢性病控制不佳時滴酒不沾。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，臨床上，因飲酒而讓腎功能急遽惡化的案例並不少見。一名60歲、原本為第3期慢性腎臟病患者的男子，合併糖尿病、高血壓與痛風，某次聚會中喝了啤酒與威士忌，為了「解酒」又灌了大碗濃郁的麻辣牛肉湯，隔日出現尿量驟減，送醫後檢查驚覺從原本的慢性腎臟病，外加這次急性腎損傷，竟得洗腎。

洪永祥表示，腎友要提防的是「偶爾」的放縱，恐會面臨「洗腎」風險，他歸納出「5大保腎策略」，將風險降到最低：

●策略1：選擇「酒精種類」與「最高劑量」

優先選擇紅酒，紅酒中含有白藜蘆醇（Resveratrol）等抗氧化物質，對心血管有一定益處，間接有助於穩定腎臟血流。嚴格避開啤酒，因其高普林且利尿性強，高濃度烈酒對肝、腎衝擊大。

腎友喝酒要嚴控份量：對CKD腎友而言，「適量」的定義是正常人的一半。男性： 每天不超過1份酒精。女性：每天不超過0.5份酒精。1份酒精約等於：啤酒350ml、紅酒150ml、烈酒45ml。

●策略2：水當道，執行「梅花座飲酒法」

為了避免脫水，執行「梅花座飲酒法」喝1口酒，配3口白開水，讓你的水杯隨時保持滿的狀態。當別人敬酒時，你可以先巧妙的用「水」來擋一輪，或者在喝完一口酒後，立刻大量飲水。

但對於有嚴格限水需求的末期腎友（如透析前或尿量極少者），需將此策略的總飲水量計入每日限制中。

●策略3：設計你的「超級安全下酒菜」

這是保命關鍵，徹底避開高鈉、高磷、高鉀的地雷如：醃漬品、滷味、堅果、花生、肉乾、加工肉類（香腸、火腿）、濃湯類（如老王的麻辣牛肉湯），以及含有磷酸鹽添加物的油炸零食。這些是高鈉、高磷、高鉀的炸彈。

●策略4：永遠不要空腹喝酒

酒精在空腹狀態下會被極速吸收，對肝腎的衝擊最大，且極易引發前述的低血糖。建議在喝酒之前至少1小時，先吃一餐低蛋白、適量澱粉的正餐，例如，1碗白飯或麵條。澱粉能減緩酒精的吸收速度，給你的肝臟和腎臟爭取代謝時間。

●策略5：正在感染或慢性病控制不佳時滴酒不沾

如果你近期血糖、血壓、蛋白尿控制不佳，或有任何急性發炎感染時，剛開完刀等務必滴酒不沾，任何遲疑請諮詢醫護人員，千萬不要抱持僥倖心態。

洪永祥再次提醒，只要血壓或血糖有異常波動，就應立即停止一切飲酒行為，嚴重失控要及早就醫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

