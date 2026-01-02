自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎友年節喝酒不踩雷 醫揭5大保腎之道

2026/01/02 13:11

腎友能喝酒嗎？專家提揭5大保腎策略，其中一項就是別空腹喝酒；圖為情境照。（圖取自freepik）

腎友能喝酒嗎？專家提揭5大保腎策略，其中一項就是別空腹喝酒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節腳步近了，公司尾牙或親友團聚機會變多，這可能讓腎友有喝酒的機會。洪永祥診所院長洪永祥指出，腎臟病患最好滴酒不沾，如果不得已得喝酒，他提出腎友「聰明喝酒」的5大保腎策略，優先選擇紅酒、喝一口酒必配3口白開水、選擇超級安全下酒菜、不要空腹喝酒、慢性病控制不佳時滴酒不沾。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，臨床上，因飲酒而讓腎功能急遽惡化的案例並不少見。一名60歲、原本為第3期慢性腎臟病患者的男子，合併糖尿病、高血壓與痛風，某次聚會中喝了啤酒與威士忌，為了「解酒」又灌了大碗濃郁的麻辣牛肉湯，隔日出現尿量驟減，送醫後檢查驚覺從原本的慢性腎臟病，外加這次急性腎損傷，竟得洗腎。

洪永祥表示，腎友要提防的是「偶爾」的放縱，恐會面臨「洗腎」風險，他歸納出「5大保腎策略」，將風險降到最低：

●策略1：選擇「酒精種類」與「最高劑量」

優先選擇紅酒，紅酒中含有白藜蘆醇（Resveratrol）等抗氧化物質，對心血管有一定益處，間接有助於穩定腎臟血流。嚴格避開啤酒，因其高普林且利尿性強，高濃度烈酒對肝、腎衝擊大。

腎友喝酒要嚴控份量：對CKD腎友而言，「適量」的定義是正常人的一半。男性： 每天不超過1份酒精。女性：每天不超過0.5份酒精。1份酒精約等於：啤酒350ml、紅酒150ml、烈酒45ml。

●策略2：水當道，執行「梅花座飲酒法」

為了避免脫水，執行「梅花座飲酒法」喝1口酒，配3口白開水，讓你的水杯隨時保持滿的狀態。當別人敬酒時，你可以先巧妙的用「水」來擋一輪，或者在喝完一口酒後，立刻大量飲水。

但對於有嚴格限水需求的末期腎友（如透析前或尿量極少者），需將此策略的總飲水量計入每日限制中。

●策略3：設計你的「超級安全下酒菜」

這是保命關鍵，徹底避開高鈉、高磷、高鉀的地雷如：醃漬品、滷味、堅果、花生、肉乾、加工肉類（香腸、火腿）、濃湯類（如老王的麻辣牛肉湯），以及含有磷酸鹽添加物的油炸零食。這些是高鈉、高磷、高鉀的炸彈。

●策略4：永遠不要空腹喝酒

酒精在空腹狀態下會被極速吸收，對肝腎的衝擊最大，且極易引發前述的低血糖。建議在喝酒之前至少1小時，先吃一餐低蛋白、適量澱粉的正餐，例如，1碗白飯或麵條。澱粉能減緩酒精的吸收速度，給你的肝臟和腎臟爭取代謝時間。

●策略5：正在感染或慢性病控制不佳時滴酒不沾

如果你近期血糖、血壓、蛋白尿控制不佳，或有任何急性發炎感染時，剛開完刀等務必滴酒不沾，任何遲疑請諮詢醫護人員，千萬不要抱持僥倖心態。

洪永祥再次提醒，只要血壓或血糖有異常波動，就應立即停止一切飲酒行為，嚴重失控要及早就醫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中