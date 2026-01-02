低溫來襲！3類人「正確抗寒」 4招教你顧好心血管

新年到，而冷氣團接連報到，寒冷的冬季氣候使各地氣溫偏低。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2026年新年到，而冷氣團接連報到，寒冷的冬季氣候使各地氣溫偏低，衛福部國健署長沈靜芬提醒，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。

沈靜芬表示，掌握4項健康生活習慣，才能降低慢性病發生風險，「氣溫驟降時，血管會自然收縮、血壓上升，若慢性病控制不佳，容易增加心血管急性發作風險。」她指出，低溫防護不只是注意保暖，慢性病防治更是重要關鍵，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子包括缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸等問題。

請繼續往下閱讀...

無法完成「微笑、舉手、說你好」可能是中風徵兆。（國健署提供）

國健署調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自知，造成民眾不及改變行為或進行治療，導致心臟病、中風或其他三高慢性病的發生。為此，國健署提供4項建議，呼籲民眾在天冷時同步做好保暖與健康管理：

1.定期健檢控制三高：國健署提供成人預防保健服務，30歲以上民眾都可參與，協助民眾定期健檢掌握自身的健康數據，並持續監控自身三高數據，建議血壓值≦120/80 mmHg、血糖值空腹血糖標準為70-99 mg/dL；血脂部分，低密度酯蛋白膽固醇（LDL-C），無併發症的一般民眾應<130mg/dl。

2.科學算病知風險：國健署建置「科學算病館」，將健檢三高數據變成可預測的罹病風險，了解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件風險，提早調整生活習慣、預防疾病發生。

3.健康飲食，減少心血管負擔：遵循「三低一高 」（少油、少鹽、少糖及高纖）飲食原則，避免因過節聚餐暴飲暴食，維持均衡營養。

4.規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動，例如快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。留意心臟病症狀或中風徵兆。

寒流來襲，國健署提醒三高族群注意心血管健康。（國健署提供）

民眾如發現自己或親友出現以下狀況應立即就醫，把握黃金治療期：

1.心臟病症狀：出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀。

2.中風徵兆：無法完成「微笑、舉手、說你好」任一個動作。

沈靜芬提醒，寒流期間民眾可多留意家中長輩的保暖狀況，確認長輩是否穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品，與家人一同做好保暖措施，迎向溫暖又健康的新年。

國健署鼓勵民眾多使用慢性疾病風險評估，及早預測罹病風險。（國健署提供）

寒流期間，應協助長輩穿戴帽子、圍巾等禦寒用品。（國健署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法