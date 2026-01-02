自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

低溫來襲！3類人「正確抗寒」 4招教你顧好心血管

2026/01/02 11:37

新年到，而冷氣團接連報到，寒冷的冬季氣候使各地氣溫偏低。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

新年到，而冷氣團接連報到，寒冷的冬季氣候使各地氣溫偏低。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2026年新年到，而冷氣團接連報到，寒冷的冬季氣候使各地氣溫偏低，衛福部國健署長沈靜芬提醒，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。

沈靜芬表示，掌握4項健康生活習慣，才能降低慢性病發生風險，「氣溫驟降時，血管會自然收縮、血壓上升，若慢性病控制不佳，容易增加心血管急性發作風險。」她指出，低溫防護不只是注意保暖，慢性病防治更是重要關鍵，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子包括缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸等問題。

無法完成「微笑、舉手、說你好」可能是中風徵兆。（國健署提供）

無法完成「微笑、舉手、說你好」可能是中風徵兆。（國健署提供）

國健署調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自知，造成民眾不及改變行為或進行治療，導致心臟病、中風或其他三高慢性病的發生。為此，國健署提供4項建議，呼籲民眾在天冷時同步做好保暖與健康管理：

1.定期健檢控制三高：國健署提供成人預防保健服務，30歲以上民眾都可參與，協助民眾定期健檢掌握自身的健康數據，並持續監控自身三高數據，建議血壓值≦120/80 mmHg、血糖值空腹血糖標準為70-99 mg/dL；血脂部分，低密度酯蛋白膽固醇（LDL-C），無併發症的一般民眾應<130mg/dl。

2.科學算病知風險：國健署建置「科學算病館」，將健檢三高數據變成可預測的罹病風險，了解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件風險，提早調整生活習慣、預防疾病發生。

3.健康飲食，減少心血管負擔：遵循「三低一高 」（少油、少鹽、少糖及高纖）飲食原則，避免因過節聚餐暴飲暴食，維持均衡營養。

4.規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動，例如快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。留意心臟病症狀或中風徵兆。

寒流來襲，國健署提醒三高族群注意心血管健康。（國健署提供）

寒流來襲，國健署提醒三高族群注意心血管健康。（國健署提供）

民眾如發現自己或親友出現以下狀況應立即就醫，把握黃金治療期：

1.心臟病症狀：出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀。

2.中風徵兆：無法完成「微笑、舉手、說你好」任一個動作。

沈靜芬提醒，寒流期間民眾可多留意家中長輩的保暖狀況，確認長輩是否穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品，與家人一同做好保暖措施，迎向溫暖又健康的新年。

國健署鼓勵民眾多使用慢性疾病風險評估，及早預測罹病風險。（國健署提供）

國健署鼓勵民眾多使用慢性疾病風險評估，及早預測罹病風險。（國健署提供）

寒流期間，應協助長輩穿戴帽子、圍巾等禦寒用品。（國健署提供）

寒流期間，應協助長輩穿戴帽子、圍巾等禦寒用品。（國健署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中