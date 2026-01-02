台大首例「最新型手術深腦刺激」緩「難治型癲癇」 突破藥物手術

台大醫院團隊完成首例「藥物難治型癲癇」，為治療選項有限的患者帶來新希望。（台大醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕癲癇多數可透過藥物控制，但仍有一群病人，即使嘗試多種藥物、甚至接受手術，發作仍反覆出現，生活長期受限，台大醫院今（2日）分享最新治療成果，團隊完成國內首例最新型深腦刺激系統（DBS）植入，成功應用於藥物難治型癲癇個案，為治療選項有限的患者帶來新希望。

台大神經部主治醫師饒敦表示，這名患者為20多歲男性，10多歲起發病，十多年來輾轉多家醫院，嘗試過多種抗癲癇藥物、免疫治療、顱外迷走神經刺激，甚至接受局部手術，病況仍難以控制。台大團隊進一步評估後發現，患者同時存在基因異常、腦部結構異常與免疫發炎，屬於罕見的「三重病因」癲癇，單一病灶切除幾乎不可行。

「癲癇其實是一個非常複雜的疾病，不是每個人都適合同一種治療方式。」饒敦指出，這次使用的深腦刺激治療屬於「神經調節」，並非傳統切除病灶的手術，作法是在腦部特定深層區域放置電極，透過微量電刺激協助穩定異常放電。

饒敦說，由於電極需放入腦內，深腦刺激仍屬侵入性手術，但與傳統開腦手術不同的是，不需切除或破壞腦組織，而是透過微創方式進行，且可依病況調整刺激參數，「不是把哪一塊腦切掉，而是讓神經活動回到比較穩定的狀態。」

饒敦進一步說明，過去健保已給付顱外迷走神經刺激，但刺激位置在腦外，調控精準度有限，深腦刺激則是直接作用於腦內致癲相關網路，可更精細調整；早期深腦刺激因舊型機種調整彈性有限，這次引進的新一代系統，不僅刺激參數更細緻，還能同步記錄腦部訊號，協助醫療團隊依病程動態調整，特別適合病因複雜、發作範圍廣的個案。

饒敦也強調，神經調節並非立刻見效的治療，這名個案術前每月約發作5至10次以上，出現意識改變、全身抽搐的「大發作」，且致癲區域橫跨多個腦區，難以單點處理，手術在去年4、5月完成後，經密集追蹤與刺激位置調整，近半年來發作頻率與強度逐漸下降，病況趨於穩定。

對於患者合併基因異常、智能受影響的情況，饒敦說，深腦刺激的目標並非逆轉既有神經損傷，而是降低發作、避免反覆發作造成進一步腦部傷害，「只要能把發作控制下來，病人就有機會慢慢進步。」

饒敦說，個案為自費治療，費用約130萬至150萬元，不過今年起深腦刺激已納入健保審核後部分給付，未來可望降低患者與家庭的經濟負擔。

最新型深腦刺激系統植入，可改善難治型癲癇患者的發作控制，提升生活品質。（台大醫院提供）

