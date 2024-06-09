大豆家族保存術 農糧署：這樣做可放3個月

農糧署指出，煮過的黃豆、黑豆，冷藏可保存3-5天，冷凍則可保存1個月；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕毛豆、黃豆與黑豆都是大豆家族的成員，毛豆採收8分熟大豆，黃豆或黑豆採收成熟大豆，3種都富含蛋白質營養豐富，許多人一買就一大袋，但是短時間又吃不完；對此，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享大豆家族保存術，其中毛豆保存時間較短，未煮保鮮袋冷藏，可保存3-5天；而黃豆和黑豆開封後，未煮冷藏可保存3個月，若是煮過，建議放冷凍，可保存一個月。

農糧署指出，大豆家族富含蛋白質，其中毛豆熱量較低，黃豆的異黃酮含量較高，黑豆種皮富含花青素，營養價值各有不同，保存時間也不一樣。

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毛豆及毛豆仁買回家後，未煮放保鮮袋冷藏，可保存3-5天，煮熟後放保鮮袋，冷凍可保存一個月。

農糧署指出，毛豆煮熟後放保鮮袋，冷凍可保存一個月；示意圖。（圖取自photoAC）

黃豆和黑豆未煮時，未開封放乾燥陰涼處可保存1年，開封後冷藏可保存3個月，煮熟後分小包裝放保鮮袋，冷藏可保存3-5天，冷凍則可保存1個月。

農糧署也強調國產大豆皆為非基改，選購上建議挑選有機農產品標章，產銷履歷標章或是溯源農糧產品QR code的產品，更能安心品嘗國產大豆的多變好風味。

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