全台15％細胞治療都在這！長庚收案逾200人次

長庚體系設有自己的細胞製備場所，進行再生醫療時擁有更高的自主性。（長庚醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕再生醫療雙法日前在立法院三讀通過、並取代過去的特管辦法。林口長庚副院長李威震表示，長庚體系具有自己的細胞治療中心與實驗室，在再生醫療發展上，具有更大的自主性與創新的可能，2023年底特管案收案數更達全台的15%，待再生醫療雙法的施行細則明朗，醫院將能進一步做下階段的規劃。

「細胞治療」通過在體外加工細胞後、再重新送回人體的方式，達到治療或疾病預防目的，過去相關治療以特管辦法管理，今年再生醫療雙法通過後，則改由再生醫療雙法管理。

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李威震指出，迄今全台的32間合格細胞製備場所中，29間為生技公司所有，僅有3間為醫療機構，長庚醫院細胞治療中心即為其中之一，該院於在2018年耗資1.2億元，建置GTP（人體細胞組織優良操作規範）認可的實驗室，並自行培育19位專業細胞製程師、品保師及協調師，並通過美國CAP認證的檢驗醫學部發出製程品管報告。

此外，李威震說，長庚醫院至今已通過9件特管案，至2023年底已收案210人次，佔全台灣特管案收案1398人次的15%，實質提供病患更多治療的選擇，且目前長庚體系還有14件細胞治療特管案在衛福部審理中，未來在免疫細胞治療中可提供23種癌症病患更多的治療選擇。

李威震也提到，就現階段來說，再生醫療雙法還沒有帶來太大的影響，要看看未來的施行細則怎麼訂定，才能做進一步的因應，但長庚體系在再生醫療方面，擁有自己的實驗室、運作上不會因為配合生技公司而受限，且體系內有興趣、想發展的人員都可以加入，具有更高的自主性與創新的機會。

因此，對於未來院方再生醫療發展規劃，李威震強調，長庚體系在過去已經做出實績，而面對再生醫療雙法帶來的新環境，長庚也有信心，等待其他細節明朗後，就能進一步規劃，持續提供患者更多治療選擇。

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