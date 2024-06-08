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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

抽驗中藥製劑去年有4件違規 中醫師教選購原則

2024/06/08 16:10

生產科學中藥需符合GMP標準，從藥材選擇、製造場域、包裝儲存等都有嚴格規範，只要任一條件不合規範，就會被認定是品質不合格的偽藥；圖為情境照。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台南「莊春仁生物科技製藥有限公司」被查出在未經核准的區域生產中藥，且藥品中含有不明粉末，涉嫌製造偽藥引發關注；根據衛福部統計，去年抽驗國內中藥製劑153件，其中有4件不合格，主要為微生物超標違規；中醫師指出，上述涉案藥廠產品未在中醫診所間流通，可能會出現在購物頻道或藥妝店等通路，除選擇符合藥品優良製造規範（Good Manufacturing Practice，GMP）的藥廠產品，常見的廠牌也較能確保品質。

莊春仁公司遭檢舉在食品公司內生產藥品，未向主管機關申請GMP藥廠認證，並發現及部分有疑慮的產品及半成品，可能流向診所、藥局、藥行等通路，共有12批產品須下架回收，目前由台南地檢署偵辦中。

中醫師公會全聯會常務理事兼媒宣主委陳潮宗指出，涉案品牌在中醫界不是知名品牌，從北到南幾乎都沒有該藥廠產品的銷售紀錄，不過這類成藥可能會在電視、廣播或以非處方藥（OTC）形式於藥局或藥妝店流通。

陳潮宗說，食品廠和製藥廠的環境管控條件不同，生產科學中藥需符合GMP標準，從藥材選擇、製造場域、包裝儲存等都有嚴格規範，只要任一條件不合規範，就會被認定是品質不合格的偽藥。

開業中醫師周宗翰也提到，政府每年都會進行抽查，診所方面包括藥品效期、有無認證、是否屬於自製藥丸、藥水等；健保中醫診所多會選擇耳熟能詳的藥廠，例如順天堂、莊松榮、港香蘭等，畢竟中醫診所競爭激烈，不應為了降低成本而選擇品質不佳的藥品，建議民眾自行選購相關產品時，也可循此方式選購。

為確保民眾用藥安全，衛福部每年都會執行上市中藥監測，去年抽驗中藥製劑共153件，其中有4件不合格；中醫醫療機構3036家則有9件違規；中藥販賣業7813家，有54件違規，包括劣藥25件、包裝標示不符4件、無照藥商19件及其他5件。

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