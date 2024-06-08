公費肺鏈疫苗打氣旺 疾管署曝庫存僅售1.5萬劑

衛福部疾病管制署自5月28日起短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）至疫苗用完為止。 （衛福部疾病管制署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾病管制署自5月28日起短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）至疫苗用完為止，疾管署副署長曾淑慧今（8日）表示，，民眾打氣踴躍，此次約有10萬劑疫苗，其中1萬劑保留給65歲以上原公費對象使用，釋出9萬劑即將用罄，目前各縣市庫存約剩1.5萬劑，提醒民眾接種前先詢問各地疫苗供應情形。

肺炎鏈球菌是長者及幼兒常見的感染病毒，國內去年10月起針對65歲以上民眾公費提供2款肺鏈疫苗，分別是13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），不過打氣不如預期，為使疫苗有效運用，疾管署首度釋出庫存，上週二宣布短期開放50歲至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗，民眾可省去每劑約2000元的自費費用。

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符合此次開放公費對象有逾500萬人，截至6月7日，釋出的9萬劑疫苗僅剩約1.5萬劑。曾淑慧表示，從擴大接種開放至今，已打了近7.9萬人，因疫苗數量有限，將實施至各縣市疫苗用罄為止，民眾欲接種前，可向各縣市接種地點洽詢疫苗供應情形。

曾淑慧指出，此次短期擴大開放接種結束後，原公費開放對象不受影響，即65歲以上民眾仍可公費接種1劑PCV13及1劑PPV23，55至64歲原住民可公費接種1劑PPV23。

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