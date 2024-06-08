健康網》上班族長期用電腦肩頸痠痛 每天10分按壓3穴位擺脫

中醫師指出，越來越多人因為肩膀緊繃、肌肉僵硬等問題來求診，甚至出現頸部疼痛或轉動困難的症狀，就是俗稱的電腦肩；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班族長時間坐在電腦前，時常會覺得肩頸痠痛。中醫師曾宜萱表示，許多人有肩膀緊繃、肌肉僵硬等問題，嚴重者會出現頸部疼痛或轉動困難的症狀，就是俗稱電腦肩，建議每日花10分鐘按壓3穴位改善，包括：風池穴、肩井穴、大椎穴。

曾宜萱在粉專「曾宜萱 美學中醫師 美容減重成長健康門診」表示，現代人大多都有長時間使用手機或電腦的習慣，容易造成腰痠背痛、肩頸不適等問題，近年在臨床上也觀察到越來越多人因為肩膀緊繃、肌肉僵硬等問題來求診，甚至較嚴重的病患會出現頸部疼痛或轉動困難的症狀，這就是大家常聽到的電腦肩。

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上班族常見4痠痛原因

●姿勢不良：經常保持不良姿勢，導致肌肉無法正確收縮，局部肌肉過度負重，因關節受限進而引起疼如：長時間低頭、身體前傾和側彎頸部。

●富貴包：長時間看電腦、低頭滑手機，肌肉過度使用導致脂肪累積在頸部後方，形成富貴包。

●運動量少：生活節奏快，許多人會犧牲運動時間去休息，或選擇靜態活動而非運動。

●外邪侵襲：體虛加上外邪侵襲導致氣血運行不暢，經絡閉塞，引起疼痛。長時間處於空調環境中，肩膀容易受寒氣侵襲。

每天10分鐘 3穴位按摩

●風池穴：位於頸後髮際角的凹陷處，左右各一；促進腦血流循環，改善頭部和五官疾患。

●肩井穴：在肩外側緣和大椎穴的中間點，左右各一；調理氣血，舒緩頭頸肩背痛。

●大椎穴：低頭時，位於頸部最凸出的椎體（第七頸椎）下方的凹陷處；疏通經絡、調暢氣血，預防感冒。

中醫建議，上班族每日10分鐘按壓3穴位改善，包括：風池穴、肩井穴、大椎穴，改善電腦肩帶來的疼痛。（圖取自曾宜萱臉書）

電腦肩伸展自療

●轉動頸部：先向後仰頭，看向天空，維持10-30秒，再向前低頭，重複動作。然後左耳靠近左肩，左手輕放在頭部右側，感覺右側頸部肌肉拉伸，維持10-30秒，再換另一邊重複。

●聳肩動作：雙肩聳起放下，活動關節10次。

●上背與肩部伸展：雙臂平舉，手腕向內轉，手心朝外，雙臂交錯，十指交扣，將手臂向前推，背部拱起，頭部向後仰，腹部收縮，維持10到30秒，然後放鬆回到起始姿勢。

●側彎運動：站立，雙腳與肩同寬，左手放在腰部，右手向上伸展，身體向左彎，維持10到30秒。然後右手放在腰部，左手向上伸展，身體向右彎，維持10到30秒。

●揮動雙臂：雙手向上伸直舉起，再放下，前後揮動10次。

除以上小妙招外，曾宜萱表示，治療上也可以嘗試中醫針灸，有助於緩解疼痛，恢復肩部的靈活度，提醒大家在忙碌工作之餘，要記得每兩個小時就起身走走，不僅可以放鬆肌肉，也可以舒緩緊繃的情緒。

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