健康網》牛奶當水喝沒用？ 醫曝長高7「關鍵」營養素

醫師指出，把牛奶當水喝也沒用，關鍵是營養均衡，也建議保持良好的睡眠、有規律的運動、睡前避免吃甜食，都有助於孩子的健康成長；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多喝牛奶或補鈣就會長高嗎？ 兒科醫師傑登在粉專「傑足先登 傑登醫師」分享，把牛奶當水喝也沒用，關鍵是「均衡」，分享7個長高關鍵營養，包括：蛋白質、鈣質、維生素D、鋅、鐵、​維生素C及維生素K。

●蛋白質：是長高必需的營養素，肌肉和組織的形成、骨頭中的膠原蛋白以及兒童內分泌激素（包含生長激素）都需要蛋白質當作原料，其中雞胸肉、蛋、瘦豬肉、鮭魚、大豆等都是很好的來源。

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●鈣質：骨骼形成的重要物質，也參與神經傳導與肌肉運動，牛奶、優酪乳、起司、小魚乾、豆腐、豆干、黑芝麻等都是富含鈣質的食物，建議兒童和青少年一天喝400到500c.c.的鮮奶，可獲得每日一半以上的鈣質需求。

●維生素D：能促進增進鈣與磷的吸收與使用，幫助骨骼發育，食物來源有黑木耳、菇類、鮭魚、秋刀魚、吳郭魚、鴨肉、雞蛋以及豬肝等，曬太陽可讓人體合成維生素D，建議可每週曬太陽3到5次，每次15到30分鐘，但注意要在10到14點中午時段的陽光波長才能有效產生維生素D。

●鋅：有助於蛋白質代謝以及生長發育，體內缺乏鋅的孩子，生長也常受到影響，甲殼類海鮮、紅肉、穀類及堅果類含有較高的鋅。

●鐵：鐵質缺乏不只免疫力下降常生病，也容易導致缺鐵性貧血，身體能量無謂消耗進而影響成長發育，可多食用紅肉、肝臟、貝類、豆類獲得鐵質。

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​●維生素C：能促進細胞生長、組織修復並增加膠原蛋白的產生，也能幫助鐵質吸收，其中芭樂、柑橘、奇異果等都是很好的來源。

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●維生素K：增加骨密度，幫助維持身高正常發展，可從菠菜、萵苣、甘藍或肉類、泡菜納豆等發酵品攝取。

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他提醒，保持良好的睡眠、有規律的運動、睡前避免吃甜食，都有助於孩子的健康成長。​

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