健康網》孩子滑手機影響睡眠 醫：這個時間別再碰3C

醫師提醒，增進孩子的睡眠品質，最好是在睡前一小時不要接觸電子螢幕；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡前讓孩子使用電子產品會有哪些影響？禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，3方面影響孩子睡眠品質，包括：抑制褪黑激素、刺激大腦活動、影響情緒，

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，想改善孩子睡眠品質，有一個很重要的關鍵，就是「睡前一個小時不要使用電子產品。」

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3方面影響孩子睡眠品質

●抑制褪黑激素：電子螢幕發出藍光會抑制褪黑激素的分泌。褪黑激素是一種幫助調節睡眠週期的激素，其濃度上升的時候，會讓人有想睡覺的感覺，因此如果抑制了褪黑激素的分泌，會使人更難入睡，影響孩子進入睡眠的時間。

●刺激大腦活動：當孩子使用電子產品觀看刺激性的內容，像是追劇、短影音或社交媒體，會刺激大腦，使其保持活躍狀態，難以放鬆，這對孩子進入睡眠的狀態會產生負面影響。

●影響情緒：如果孩子在這些電子產品上面，接收到一些負面或引起情緒波動的內容，如新聞報導、或是激烈的討論時，可能也會影響他們的情緒，增加焦慮或興奮感，同樣不利於孩子放鬆和入睡。

其中對孩子影響最顯著，他指出，就是針對褪黑激素分泌的抑制效果。一般來說，褪黑激素會利用以下3步驟，來調節一般人的生理時鐘。

●步驟1光線影響褪黑激素分泌：白天，光線通過視網膜傳遞訊號到大腦，其中的視交叉上核（SCN）接收到訊號之後，會告知大腦保持清醒，從而抑制褪黑激素的分泌。

●步驟2晚上光線減少：視交叉上核不再受到光線刺激，褪黑激素的分泌開始增加。

●步驟3褪黑激素分泌增加：我們會開始逐漸感到困倦，這是一種生理信號，提醒我們該準備休息和睡眠了，因此褪黑激素能幫助我們調節睡眠週期，它告訴身體什麼時候該睡覺，什麼時候該醒來，當褪黑激素濃度上升時，身體準備入睡；當濃度下降時，身體準備清醒。

陳奕成表示，如果孩子在晚上使用電子產品，會因為背景環境光線比較不足的狀況下，瞳孔放大而接受到比白天更多的藍光暴露，導致睡前使用電子產品對於兒童的睡眠影響，會比白天更為顯著。

所以如果想要增進孩子的睡眠品質，他表示，最好還是在睡前一小時不要接觸電子螢幕，睡前活動可以考慮用閱讀紙本書籍，或是播放助眠音樂、有聲書等，培養小朋友睡眠的情緒。

他建議，真的需要使用電子螢幕的時候，也盡量將產品調整成「夜間模式」，或是使用藍光過濾設備來減少藍光的暴露。

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