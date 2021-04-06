大吃！大喝！昏睡！連假覺得空虛？恐已「職能失衡」

職能治療師紀以柔表示，冥想沉思、自由書寫等，都是有助連續假期期間職能平衡的活動。（記者陳恩惠翻攝）

［記者陳恩惠／桃園報導］清明4天連續假期過完了，本月底又有勞動節3天連假，不少人利用休假期間做些平時無法做的事，不是天天睡到自然醒、無限制上網或打牌，就是大吃大喝等，剛開始可能覺得很爽，但愈接近收假日卻愈空虛、還會越睡越累，甚至出現焦慮；衛福部桃園醫院復健醫學部職能治療師紀以柔表示，這就是「職能失衡」的徵兆。

紀以柔解釋，由醫療角度來看，所謂「職能」就是人生命中重要且有意義的事，包含每天的食衣住行育樂、社交、工作與睡眠，健康的身心狀態是建立於將時間適切分配在參與這些活動上；若過度投注個人時間、精神在特定活動或對自己無意義的事而忽略其他活動項目，就是「職能失衡」。

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她舉例說明，假期時，人常常花大量時間在社交、睡眠或吃喝玩樂，到頭來不但沒有充分休息、充電，反覺得有濃濃的疲倦感，越休息越倦怠，嚴重者更會有空虛、沮喪或焦慮等負向心理情緒問題，甚至可能導致疾病。

紀以柔建議，檢視、規劃與安排長假期間的生活作息是避免職能失衡的重要關鍵，若意識到出現職能失衡相關問題時，不用擔心，先給自己一點時間檢視過去幾天的活動，了解自己主要都將時間花在哪些活動，生活中又缺了哪些活動的項目與類型，假期間若餐與較多的活動類型是屬於靜態、室內及社交性質的，鼓勵民眾安排一下郊外踏青、登山或各式運動等動態、戶外活動。

此外，雖然親友團聚、出遊是假期的重頭戲之一，但也別忘了給自己規劃一些獨處、安靜沉澱的時間，可以閱讀有興趣的書籍或勵志小品、欣賞療癒的電影和音樂、製作手工藝、曼陀羅繪畫，或是冥想沉思、自由書寫等，都是很棒的心靈雞湯。

其實人人都有過職能失衡的經驗，但卻常不知所措而忽視，正視職能的平衡不僅能讓身心靈有充分休息，更能充飽電繼續工作，若發現自己難以脫離嚴重的疲憊、倦怠感，無法有效地安排及執行平衡的生活模式，適時尋求協助專家諮詢也是重拾健康平衡日常的好選擇。

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