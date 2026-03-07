自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

8歲女學生胸痛「肺栓塞」 醫：不排除調經藥引發血栓

2026/03/07 05:30
8歲女學生胸痛「肺栓塞」 醫：不排除調經藥引發血栓

▲一旦血栓隨血流進入肺部並阻塞肺動脈，就可能造成肺栓塞，嚴重時甚至危及生命；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者翁聿煌／新北報導

8歲女學生胸痛「肺栓塞」 醫：不排除調經藥引發血栓

▲18歲女學生罹患致命肺栓塞，醫師初步認定，與其平時調整月經週期使用避孕藥類荷爾蒙藥物有關。（新店耕莘醫院提供）

1名18歲女學生日前突然出現胸口持續疼痛與呼吸不適，疼痛自清晨6點開始，且逐漸加劇，從前胸延伸至右肩的放射性疼痛，到中午疼痛難以忍受，才前往急診就醫，經急診醫師初步檢查後，診斷為急性肺栓塞併肺性心臟病，立即轉入外科加護病房治療。

經醫師詢問患者的病史和用藥習慣後初步認定，該名女學生平時因調整月經週期使用避孕藥類荷爾蒙藥物，醫師評估不排除與血栓有關。

耕莘醫院心臟外科主任陳建銘表示，急性肺栓塞是血栓阻塞肺動脈所造成的急重症，若未及時處理可能導致呼吸衰竭甚至死亡，經醫療團隊評估後，立即為患者施行超音波導管血栓溶解術，透過導管結合超音波震動促進血栓分解，並加速溶栓藥物作用，成功解除肺動脈阻塞，患者恢復情況良好，生命徵象穩定，持續接受觀察與治療。

陳建銘指出，肺栓塞多數血栓來源為下肢深部靜脈血栓，血塊隨血流進入肺部後造成阻塞。常見危險因子包括：長時間久坐不動、手術或外傷、長期臥床、肥胖、吸菸、使用荷爾蒙藥物、懷孕以及凝血功能異常等，一般多發生於年長者或高風險族群，18歲患者相當少見。

含雌激素調經藥 恐增血液凝固傾向

進一步了解病史後發現，該名女學生平時因調整月經週期使用避孕藥類荷爾蒙藥物，醫師評估不排除與血栓形成有關。

耕莘醫院婦產科醫師馮冠人提醒，若女性有吸菸習慣，又同時使用含雌激素的口服避孕藥或調經藥物，因雌激素可能增加血液凝固傾向，會提高血栓形成的風險，一旦血栓隨血流進入肺部並阻塞肺動脈，就可能造成肺栓塞，嚴重時甚至危及生命，若出現突然胸痛、呼吸困難、胸悶、心跳加快或不明原因暈眩等症狀，應盡速就醫檢查。

