台大優化心臟瓣膜置換術 極簡照護免進ICU

▲主動脈瓣膜置換術有新療法，可縮短住院時間及就醫舒適度；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜、邱芷柔／台北報導

▲病友王小姐（左）昨分享TAVR術後復原經驗；右為台大醫院長余忠仁。（記者侯家瑜攝）

台大醫院導入並優化「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術」（Minimalist TAVR）照護流程，讓符合條件的病人免於全身麻醉、無需入住加護病房，最快隔日即可出院，但因此項治療需上百萬元，目前採取健保有條件給付，所有個案都要送健保署審查，健保給付對象僅限縮在手術高風險者；至於是否再擴大TAVR健保適用對象？衛福部長石崇良表示，會再行研議。

治療需上百萬元 健保給付限縮高風險者

台灣正式邁入超高齡社會，心臟瓣膜疾病患者逐年增加。台大醫院心血管中心持續精進瓣膜性心臟病治療策略，近年成功導入並優化與國際接軌的極簡式經導管主動脈瓣膜置換術，在確保病人安全的前提下，大幅縮短住院時間，提升醫療效率與就醫舒適度；69歲病友王小姐昨日分享，過去傳統手術住院需14天，如今僅住院3天，復原明顯加快。

住院3天即返家 身體心理負擔明顯減輕

台大醫院心臟內科副教授林茂欣指出，極簡式TAVR採輕度鎮靜麻醉，病人不需全身麻醉，術後也不必例行入住加護病房。相較亞洲多數醫院仍採傳統流程，台大透過跨科團隊合作，逐步優化手術與照護流程，2024年底起更將極簡策略延伸至術後照護，符合條件者可直接轉入一般病房，穩定後隔日出院。

林茂欣表示，統計顯示，實施1年內已有30位病患（33%）術後免入住加護病房，其中17位（19%）隔日順利出院，整體恢復狀況良好，病人滿意度顯著提升。他強調，過去在加護病房進行的心律監測、傷口照護，如今在心臟病房即可完成，加上輕麻醉讓病人清醒快、可提早下床，有助降低感染與長期臥床併發症風險。

不過林茂欣也提醒，極簡照護並非適用所有病人，團隊會透過嚴謹的檢核表與跨科評估，確認手術與術後風險後才採行，目前健保給付對象僅限縮在手術高風險者，大部分是非常年邁或多重共病族群，未來希望約60%至70%的病人可適用此模式。

病友王小姐分享，2021年因二尖瓣與三尖瓣逆流接受傳統開心手術，術後入住加護病房6晚，共住院14天；2025年因嚴重主動脈瓣膜狹窄接受TAVR，未進加護病房，僅住院3天即返家，身體與心理負擔明顯減輕。

針對TAVR的健保議題，衛福部長石崇良表示，該手術對高齡或無法承受傳統開胸手術的病人，是相對安全、風險較低的選擇，但因屬高技術門檻、高成本醫療，是否擴大健保適用對象，仍須依既定程序進行醫療科技評估（HTA），在兼顧成本效益與財務可行性下審慎研議。

