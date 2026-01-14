限制級
女童赴中國旅遊回台 大叫後昏迷裝葉克膜仍不治
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名11歲女童日前隨家人到中國旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日坐車途中突然大叫一聲後昏迷，送醫緊急搶救並裝設葉克膜，仍不幸於12日不治，死因離奇。
據了解，由於女童已經感冒咳嗽一個多月，期間並曾跟家人赴中國旅遊，期間疑有心臟不適情況，回台因昏迷送醫診斷有腦部缺氧及肺水腫，動用葉克膜全力搶救，最後仍不治。
衛生局表示，並未接獲通報，院方應已排除流感併發重症致死；而衛福部台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋則示警，病毒性心肌炎的常見元凶包括流感病毒、人類?疹病毒6型及新冠病毒（SARS-CoV-2）等，其病程演進極快。
小兒科醫師施勝桓則說，孩童若患有流感或腸病毒，可能引發心肌炎或腦炎的風險。特別注意的是，小孩的心肌炎有時會以「肚子痛」為臨床表現，常導致誤診。
