自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

女童赴中國旅遊回台 大叫後昏迷裝葉克膜仍不治

2026/01/14 17:48

女童突然大叫一聲後昏迷，送醫緊急搶救並裝設葉克膜，仍不幸不治。（示意圖，圖中救護車與本文無關，記者蔡淑媛攝）

女童突然大叫一聲後昏迷，送醫緊急搶救並裝設葉克膜，仍不幸不治。（示意圖，圖中救護車與本文無關，記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名11歲女童日前隨家人到中國旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日坐車途中突然大叫一聲後昏迷，送醫緊急搶救並裝設葉克膜，仍不幸於12日不治，死因離奇。

據了解，由於女童已經感冒咳嗽一個多月，期間並曾跟家人赴中國旅遊，期間疑有心臟不適情況，回台因昏迷送醫診斷有腦部缺氧及肺水腫，動用葉克膜全力搶救，最後仍不治。

衛生局表示，並未接獲通報，院方應已排除流感併發重症致死；而衛福部台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋則示警，病毒性心肌炎的常見元凶包括流感病毒、人類?疹病毒6型及新冠病毒（SARS-CoV-2）等，其病程演進極快。

小兒科醫師施勝桓則說，孩童若患有流感或腸病毒，可能引發心肌炎或腦炎的風險。特別注意的是，小孩的心肌炎有時會以「肚子痛」為臨床表現，常導致誤診。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中