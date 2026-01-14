健康網》換眼鏡也沒用 恐是視神經退化

明明配了新眼鏡，視力卻還是霧茫茫？看東西好像隔著一層紗、黑白對比不清楚？小心是視神經退化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾出現視力模糊、看東西霧霧的情況，常誤以為只是老花或度數不夠，反覆更換眼鏡卻始終無法改善。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，若伴隨視野變窄、顏色變淡等異常，恐怕不是單純視力問題，而是「視神經病變」的警訊，若延誤就醫，可能造成不可逆的視力損傷。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」提出視神經退化5徵兆，並提醒高度近視、青光眼、糖尿病、高血壓患者都是視神經退化高危險群。定期眼底檢查、測量眼壓、監控視神經盤狀態，才能早期發現、及時治療。視神經一旦壞死就無法再生，千萬別等到視力大幅惡化才就醫，那時可能已經來不及了。

視力逐漸模糊、對比度下降

明明配了新眼鏡，視力卻還是霧茫茫？看東西好像隔著一層紗、黑白對比不清楚？視神經退化時，它傳遞影像訊號到大腦的能力會逐漸減弱，導致你看到的畫面變得模糊、灰濛濛的，就算換再強的鏡片都無法改善，因為問題出在「神經傳導」。

視野缺損、周邊視力變窄

走路常常撞到東西？開車時看不到兩側來車？視神經退化會從周邊視野開始侵蝕，初期你可能不自覺，但當缺損範圍擴大，就會發現自己的「視覺世界」正在一點一點縮小，嚴重時視野會窄到只剩中央一小塊，像透過管子看世界。

色彩辨識變差、顏色褪色

當視神經退化，它處理色彩的能力會率先受損，導致你看到的顏色變得暗淡、混濁，尤其對紅色和綠色最不敏感，這個症狀常常被誤以為是正常老化，其實是嚴重警訊。

單眼或雙眼視力突然惡化

某天起床突然發現一隻眼睛看不清楚？視力在幾天到幾週內急速下降？這可能是視神經炎或缺血性視神經病變。這種情況是眼科急症，必須立即就醫，黃金治療期只有幾天，錯過就可能永久失明。

畏光、眼球轉動疼痛

視神經外層有神經鞘包覆，當它腫脹或發炎時，眼球轉動會牽扯到神經，引發劇烈疼痛。這種痛不是表面的刺激感，而是從眼球後方傳來的深層疼痛，常常伴隨畏光、視力模糊。

